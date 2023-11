Concejal Clara Sandoval acusa a Hollman Morris de haber gerenciado la TV pública de Bogotá con “irresponsabilidad, sesgo, censura y politiquería”

En su publicación, Clara Lucía Sandoval, agregó no sorprende el hecho de que Hollman Morris ahora sea señalado de usar “abusivamente” a RTVC para buscar adoctrinar a los colombianos con la ideología “de sus amigos del canal Ruso RT y Telesur ”.

Cuando Canal Capital fue gerenciado por Hollman Morris, hice varias denuncias sobre su irresponsabilidad, sesgo, censura y politiquería. No sorprende que ahora abusivamente use RTVC para buscar adoctrinar a los colombianos con la ideología de sus amigos del canal Ruso RT y…

“Es un abuso, los medios públicos se pagan con impuestos de los colombianos y no hay equilibrio ”, indicó el senador Luna.

¿Qué dice RTVC?

SEMANA conversó con Nórida Rodríguez, gerente de RTVC, quien explicó que la entidad no ha recibido pago alguno por los contenidos de Telesur o RT. Además, indicó que la subgerencia de televisión es quien hace una revisión técnica y conceptual de las retransmisiones de dichos programas.

Mientras Nórida Rodríguez afirma que ella no tiene contemplada dicha posibilidad, pues hasta el momento no se ha autorizado una contratación en ese sentido, Hollman Morris no ha respondido las llamadas de SEMANA para resolver las dudas que existen ante ese asunto.