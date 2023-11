Escandaloso: la nueva estrategia de Hollman Morris en RTVC consiste en transmitir programas del polémico canal ruso RT y de Telesur, un claro adoctrinamiento desde los medios públicos

La historia de Canal Capital, donde Hollman Morris fue gerente entre 2012 y 2014, podría repetirse. Aunque es cierto que en su paso por ese cargo hizo cambios importantes en la televisión pública de Bogotá, también son recordadas las polémicas, supuestas censuras, presuntos maltratos, señalamientos y la polarización por la información que se emitía con una carga política.

Casi una década después estaría ocurriendo lo mismo en el Sistema de Medios Públicos (RTVC) por cuenta de la inclusión en la parrilla del Canal Institucional y de Señal Colombia de contenidos de los canales Telesur (venezolano) y RT (ruso) con una carga ideológica del régimen de Nicolás Maduro y de Vladímir Putin.

En los canales públicos de Colombia se han visto documentales hechos por Telesur sobre Palestina en los que se presenta al grupo terrorista Hamás como una organización política que lucha por los intereses de los palestinos. Además de dichos reportajes, las franjas informativas de RTVC Noticias son usadas para presentar información del conflicto en Oriente Medio bajo el sesgo del régimen venezolano y contando que Israel ataca inocentes en la Franja de Gaza.

En la historia de la televisión pública de Colombia, donde se elaboran excelentes y diversos contenidos, nunca se había retransmitido información de canales con una clara intención política y que responden a intereses de los dueños como Maduro y Putin.

Hugo Chávez y Fidel Castro usaron los canales públicos para difundir su ideología. Acabaron con los medios tradicionales en sus países. | Foto: AFP

Los contenidos son socializados en redes sociales, en las páginas oficiales de RTVC y viajan a todos los rincones de Colombia donde la única información que llega es la pública. Por esa razón, el senador David Luna, de Cambio Radical, cree que podría tratarse del inicio de un adoctrinamiento mediante canales oficiales. “Es un abuso, los medios públicos se pagan con impuestos de los colombianos y no hay equilibrio”.

Aunque la primera alianza con RT se hizo en 2014, fueron pocos los contenidos transmitidos para informar a los colombianos. Dicha alianza se fortaleció con la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño y se presentó la versión rusa sobre la invasión a Ucrania. Hollman Morris tomó la decisión de incluir a Telesur sin tener una alianza directa y sin contar con la aprobación de todos los directivos de RTVC.

SEMANA consultó a Nórida Rodríguez, gerente de RTVC, y explicó que no hay pago alguno por estos contenidos, que se hace una revisión técnica y conceptual de las retransmisiones y que, en efecto, la subgerencia de televisión es la encargada de estos asuntos. “Estos productos forman parte de una estrategia de contenidos noticiosos internacionales planteada por Hollman Morris, mientras estamos listos para salir al aire con el magazín periodístico y cultural El calentao, que tendrá enfoque en las regiones”.

Lo que no se entiende es cómo RTVC, teniendo un robusto presupuesto para la elaboración de contenidos propios y con un sistema informativo que cuenta con personas capacitadas y con amplia experiencia, esté priorizando información de Venezuela y Rusia. “La Casa de Nariño no interviene en ninguna decisión, ni en la línea editorial de RTVC”, dice Nórida.

Contenidos que están siendo compartidos en la RTVC. | Foto: x señal colombia

Contenidos que están siendo compartidos en la RTVC. | Foto: x señalcolombia

En los pasillos de la antigua Inravisión se asegura haber visto trabajadores de Telesur en oficinas de directivos y que en 2024 podrían reforzar diferentes espacios de la televisión pública colombiana. Rodríguez dice que la gerencia que ella tiene a su cargo no tiene contemplada esa posibilidad, que no ha autorizado contratación en ese sentido, pero Hollman Morris no respondió las llamadas de SEMANA para despejar todas las dudas e inquietudes que existen por este tema.

Lo que está claro es que hay una profunda división en RTVC y que las relaciones entre Rodríguez y Morris no son las mejores, que la subgerencia quiere funcionar como una isla aparte para disponer de los recursos, ejecutar proyectos e implementar la nueva estrategia de comunicaciones. No obstante, Rodríguez ha sido el muro de contención y eso tiene molesto a Morris.

Además, la programación de RTVC se está interrumpiendo a diario con las intervenciones del presidente Petro –al estilo venezolano o cubano– y por eventos de la JEP. “Esas son decisiones que hemos tomado en conjunto con el subgerente de Televisión, Hollman Morris, por considerar que son de interés general. Sin embargo, mi directriz es que levantar la programación debe ser la excepción, no la regla”, dijo Nórida Rodríguez.

Señal Colombia dejó de ser un canal cultural y educativo para convertirse en la caja de resonancia del Gobierno Petro en espacios sin contexto alguno y dándole horas al mandatario en las que lanza críticas contra quien no esté de acuerdo con sus posturas. Seguramente, Morris mantendrá su estrategia y los colombianos tendrán que seguir viendo contenidos extranjeros de Gobiernos aliados del mandatario colombiano.

Hollman Morris. | Foto: juan carlos sierra-semana

Adoctrinamiento público

Juan Pablo Bieri estuvo en la gerencia de RTVC durante el gobierno de Iván Duque y aclaró que la prioridad era la producción y desarrollo de contenidos propios para las regiones y explicó que nunca se emitieron contenidos de canales de este tipo. “La misión de los canales públicos es mostrar programas de interés nacional, educativos, de entretenimiento e informativos. No veo qué le pueden aportar a la sociedad unos contenidos de Telesur, RT o canales que han sido cuestionados por su poca neutralidad en temas políticos y con alianzas políticas”.

Bieri considera que un canal público no puede perder la objetividad y que los gobiernos de turno deben tener claro que la información es para todos los colombianos y no para quienes votaron por el inquilino en la Casa de Nariño. “Este Gobierno seguirá esta estrategia y siento que quieren invertir el presupuesto de RTVC en cosas no funcionales. Debe haber una explicación pública”, reiteró.

Desde el punto de vista político, la preocupación es mayor porque no cabe duda de que RTVC tiene un alcance nacional que puede generar una doctrina por los contenidos de países socialistas. “Es un abuso, los medios públicos se pagan con los impuestos de los colombianos y no hay equilibrio. Hay un interés político en informar con ese tipo de contenidos”, contó David Luna.

El vicepresidente de la Cámara, Juan Espinal, afirma que hay un claro interés del Gobierno Petro de usar los medios públicos para presentar una ideología socialista. “El Gobierno demuestra su línea ideológica de extrema izquierda. Pero no extraña, ya que han aplaudido el adoctrinamiento en las aulas de clase y ahora no disimulan en el canal público que llega al 90 por ciento de los colombianos”.

Sede de la RTVC en Bogotá. | Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

Sin embargo, el analista de medios Mario Morales cree que la difusión de diversos contenidos enriquece la democracia de un país, aunque aclara que sí se deben cumplir unos requisitos para tales transmisiones. “Si los productos van acompañados de un contexto no hay problema, la ciudadanía es madura y puede definir qué contenidos son buenos o no. Los televidentes pueden determinar qué es mentira y qué no. Es fundamental que las audiencias no nieguen la posibilidad de ver contenidos de toda índole y que hagan curaduría para determinar qué contenidos son buenos”.

Cree que el asunto de fondo no son los contenidos de RT y de Telesur, sino la manera en que se puedan presentar. “Si hay contexto informativo, no hay peligro de meterle a la gente una ideología. A nadie le corresponde satanizar la información que se consume”.

Algo muy diferente cree el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, y alerta sobre algo que ha pasado en países donde las dictaduras se incrustaron. “Es inaceptable que la televisión pública colombiana retransmita programas venezolanos y rusos abiertamente sesgados. Con el mismo estilo de Cuba y Venezuela, el Gobierno utiliza la televisión pública como herramienta política y persigue la prensa”.