Hollman Morris se refirió al impasse con Jennifer Pedraza: “Como ya es tradición, me violentó en medio de un foro”

Morris se refirió a lo sucedido a través de la red social X. “Hace 4 años vengo siendo objeto de todo tipo de señalamientos y acusaciones, ‘maltratador, violador, depredador’, nunca en estos 4 años he lanzado improperios o descalificaciones a las personas que me hacen estos señalamientos, no es mi estilo, ese no soy yo”, aseguró junto al video de su intervención.