Concejal Forero celebró terminación de contrato para construir ciudadela de Claudia López: “pretendía ser un negocio inmobiliario”

“Desde mi campaña al Concejo de Bogotá he venido luchando por defender la Avenida Longitudinal de Occidente - ALO, para ello he recurrido a todas las instancias posibles, solicitando acompañamiento en el proceso que dio origen a este dudoso contrato que inicialmente fue firmado por Claudia López y después fue suspendido; esto lo he hecho con la absoluta convicción de que Bogotá y la región necesitan urgentemente y se merecen la ALO como una solución de movilidad”, expresó la concejal Forero.