Concejal Samir Abisambra: “Estamos seguros de que el alcalde Galán escogerá a las mejores personas para dirigir las localidades”

Samir Abisambra (S.A.): Es un proceso en el que están 16 localidades, porque hay otras donde aún no se han conformado las ternas. Es un examen difícil que realiza la Universidad Nacional y eso, obviamente, eleva el nivel de los aspirantes. En esta ocasión, hay que tener unas reglas mínimas para poder aspirar, las cuales no se tenían antes, por lo tanto, fue un cambio que le tocó a esta administración y creo que es bastante bueno.

S.A.: Tienen que ser profesionales, antes no se solicitaba, además tienen que tener entre 42 y 48 meses de experiencia y, adicionalmente, deben tener una especialización por lo menos. Estos requisitos ayudarán mucho a una buena selección.

SEMANA: ¿En qué localidades aún no están conformadas las ternas?

S.A.: Hay dos localidades que en principio no superaron el mínimo de los tres ternados, que son Sumapaz y Usme, y otra localidad, Antonio Nariño, donde había tres candidatos, pero uno de ellos renunció a la eterna, entonces no se puede conformar la misma. En esas tres localidades habrá que esperar a que se realicen nuevos exámenes.

S.A.: Hay gente muy buena. Repito, cuando cambiaron las condiciones, elevaron el nivel que había en las anteriores alcaldías, sin decir que los anteriores alcaldes eran malos ni mucho menos. Hay muchos alcaldes bastante buenos, pero esto le pone unas condiciones mayores y obviamente limita la presentación de los que no tienen una profesión, o los que no tienen experiencia, o una especialización, o una maestría.

S.A.: No me preocupa, él se debe tomar su tiempo y escoger a las mejores personas. No hay afán de escogencia. El alcalde podrá manejar sus tiempos como crea que debe hacerlo la Administración. Lo importante es que se escojan a las mejores opciones para que las localidades queden en buenas manos, porque los alcaldes locales de verdad pueden ayudar mucho a las comunidades en sus territorios.