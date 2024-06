Congresista de Cauca dice que el conflicto en su región no lo está ganando el Gobierno: “El cambio fue en reversa, hacia el abismo”

O.C. : La Fuerza de Tarea Apolo del Ejército tenía un radio de acción con una importante presencia militar donde operó en su momento el Frente Sexto de las Farc, es decir, en los municipios de Corinto, Miranda, Toribío, Caloto, entre otros. Eso quedó reducido, prácticamente, a su mínima expresión. Entonces, no podemos nosotros hablar de control territorial, pedirle a la fuerza pública bajo sus realidades unos resultados excepcionales en términos de control territorial, cuando no hay condiciones ni en número de hombres ni en tecnología suficiente para poder dar resultados importantes.

| Foto: Archivo Particular suministrado

Así, las disidencias de Mordisco están acondicionando drones con explosivos para atacar a la fuerza pública en el Cauca. | Foto: Archivo Particular suministrado

O.C.: Es una buena pregunta para la mesa de negociación que, entre otras cosas, no permite conocer intimidades frente a lo que pasa en la mesa de negociación. Hoy vemos que los grupos que operan en el Cauca no obedecen a ningún acuerdo que el Gobierno adelante con esta mesa. Eso es de suma preocupación porque no sería entonces la estrategia de paz total la que esté ayudando a mejorar las condiciones de violencia que hoy impera en el departamento.