Congresistas del Pacto Histórico salen en defensa de Martha Lucía Zamora y dicen que no es la primera vez que el canciller Leyva grita a una mujer

El canciller Álvaro Leyva ha estado en el ojo del huracán por cuenta de supuestos maltratos y gritos en ese ministerio que se han ido conociendo poco a poco durante su gestión.

El caso más reciente está relacionado con la directora de la Agencia de Defensa del Estado, Martha Lucía Zamora, quien habría sido gritada por Leyva en el despacho de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República.

La directora de la Agencia de Defensa del Estado, Martha Lucía Zamora. | Foto: Daniel Reina Semana

Aunque desde el Ejecutivo y funcionarios de la Cancillería han salido a desmentir dicha versión, en las últimas horas integrantes del Pacto Histórico confirmaron que ese tipo de situaciones son constantes con el canciller Leyva y se mostraron solidarias con Zamora.

La senadora Jahel Quiroga, quien es parte de la coalición de gobierno, dijo que el canciller Leyva debe acudir a la Comisión Segunda del Senado a explicar todo el escándalo que se ha generado por ese tema de los pasaportes en Colombia.

La senadora del Pacto Histórico Jahel Quiroga, revela que no es la primera vez que el canciller Álvaro Leyva grita a una mujer, haciendo referencia al episodio que se habría presentado entre el ministro y Martha Lucía Zamora. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/1MQqq7T4o8 — Revista Semana (@RevistaSemana) December 5, 2023

“Debo sentar mi voz de protesta con el tratamiento del canciller Álvaro Leyva con la doctora Martha Lucía Zamora. Ella es una jurista muy importante, proba y que lleva varios casos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y lo hace correctamente”, dijo la congresista.

Agregó: “Siento mi voz de protesta por ese trato de gritos, no es la primera vez que esto pasa con el canciller y tengo que decirlo aquí. Ese machismo tiene que acabarse y estamos siendo solidarias con la doctora Zamora”.

La senadora Gloria Flórez también salió a respaldar a Martha Lucía Zamora y reveló que funcionarios del Gobierno Petro gritan a las mujeres, por lo que pidió respeto por parte de ellos. “Aquí hay patriarcado, aquí se les grita a las mujeres y no podemos permitirlo más. Tenemos que exigirles respeto a todos los funcionarios”.

La senadora del Pacto Histórico Gloria Flórez, respaldó a Martha Lucía Zamora y reveló que en el Gobierno Petro hay “funcionarios que gritan a las mujeres, aquí hay un patriarcado”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/OkpcVpwkUG — Revista Semana (@RevistaSemana) December 5, 2023

Así mismo, dijo que no tiene dudas de las capacidades profesionales de Zamora y lamentó que vaya a salir del Ejecutivo. “Quiero dar fe de lo que es Martha Lucía Zamora porque trabajó conmigo en la Alcaldía de Gustavo Petro, es una mujer comprometida con el Gobierno nacional y calidades profesionales y humanas probadas”.

Las dos congresistas, que integran el Pacto Histórico, señalaron que el canciller Leyva debe dar muchas explicaciones en el Legislativo, por lo que le pidieron acudir a la sesión del próximo miércoles para que cuente todo lo que ha pasado con ese episodio de los pasaportes.

El canciller Álvaro Leyva rompió su silencio con SEMANA y habló de los señalamientos que hizo en su contra Martha Lucía Zamora este lunes 4 de diciembre en W Radio, cuando le notificó al país que salía de la Dirección de la Agencia Nacional de Defensa del Estado. El presidente Gustavo Petro le solicitó desde Dubái renunciar al cargo.

Ella, en medio de la tensión política por su despedida del Gobierno nacional, denunció que hubo una reunión en un hotel de París donde se abordó el tema de la licitación de pasaportes en Colombia, uno de los temas más sensibles en materia contractual de dicha entidad. Según ella, en dicho encuentro estuvo el hijo del canciller Leyva.

“Que le pregunten a los que estaban en París porque yo no he estado por allá”, respondió vía telefónica el jefe de la diplomacia colombiana a SEMANA.

“De mi hijo, no sé. ¿Sabe cuántos años tiene mi niño? 53 años. Llámelo, él es un hombre grande. Yo no puedo contestar por mi hijo”, enfatizó.

Recordó que en el Congreso, en un debate de control político, ya le habían hablado de su hijo y él respondió exactamente lo mismo: “Vaya, hablen con mi hijo que él es un hombre mayor. Llamen a las partes. ¿Quién está impidiendo que llamen a todos? Llamen”, expresó.

“Dicen que van a poner unas denuncias, que las pongan”, manifestó.

"La migración no es solamente un tema del Darién, sino una cosa mucho más amplia, que tenemos que verla detenidamente con todos los países en su conjunto", aseguró Leyva en París, donde participa en el Foro de París sobre Paz. Foto: Miguel Medina / AFP. | Foto: AFP

A renglón seguido, insistió en que “yo no tengo negocios con mi hijo. Él no está metido en nada. Desde hace algún tiempo no vive en Colombia; naturalmente, cuando yo viajo, en algunas ocasiones, me veo con él”.

Zamora habló de un episodio de supuesto maltrato que vivió por cuenta del canciller Álvaro Leyva, quien, según su versión, la gritó y le dijo palabras de grueso calibre. El hecho se habría dado durante una discusión sobre la gestión del proceso legal relacionado con la demanda de la empresa Thomas Greg & Sons, por la licitación de los pasaportes.

El diplomático, en diálogo con SEMANA, negó esas afirmaciones.

“A ella, en un momento dado, le quitaron la visa americana. Entonces, yo le pregunté: ¿qué hubo de su visa? ¿Ya se la devolvieron? Ella me respondió que la había recuperado. Le pregunté por la visa de su hija y me respondió que no. Yo le dije que trataba de ayudarle. ¿Usted cree que después de haber tenido una conversación en los términos que ella dice, me hubiera puesto a sus órdenes?”, interrogó Leyva.