“El canciller no gritó ni maltrató a Martha Lucía Zamora”: Juan Carlos Losada, director de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, habló de los encuentros con el hijo de Álvaro Leyva

“El día 27 de noviembre de 2023, fui citado por la doctora Claudia Eugenia Sánchez Vergel, asesora de la Secretaría Jurídica de Presidencia, para tratar temas relacionados con el internet en la Amazonía, particularmente, el cable de fibra óptica. A dicha reunión, también concurrieron funcionarios del Ministerio de la Información y las Tecnologías -MINTIC-. En representación del Ministerio, asistí con la doctora. Rosario Gutiérrez Bernal, servidora pública de la dependencia bajo mi cargo. Es usual y no extraña, mi concurrencia a la Casa de Nariño, para discutir asuntos del resorte de mi cargo en la Secretaría Jurídica de la Presidencia”.

Ese día- según narró- se encontró en el despacho del Secretario Jurídico a Martha Lucia Zamora, “con quien crucé un saludo cordial. Seguidamente, me ocupé de los asuntos por los cuales fui citado a la reunión atrás referida”, dijo.

Losada afirmó que “el señor Canciller, coincidió en tiempo y espacio con la doctora Zamora y con quien hace esta manifestación, pues entiendo que tenia reunión en la Presidencia de la República, ad-portas de emprender un viaje de suma importancia para el país con el señor Presidente, más no por mi solicitud, aviso o convocatoria. Como testigo presencial del encuentro entre la doctora Zamora y el señor Canciller, declaro que jamás hubo gritos ni malos tratos hacía ella”, se lee en el comunicado.

Además, informó: “En cuanto a la beligerancia que supuestamente asumí en el comité de conciliación celebrado el viernes 24 de noviembre de 2023, atinente al asunto relacionado con un proceso licitatorio, preciso que en concordancia con el señor Canciller, solamente reiteré el correcto proceder del Ministerio, en defensa de los actos administrativos censurados en la solicitud de conciliación. Tales decisiones se profirieron con rigor y estricto apego a la Constitución y a las Leyes reguladoras de la materia. No obstante mi convencimiento jurídico, otorgando todas las garantías para ser persuadido por mejor argumento, voté a favor de auscultar caminos de escucha y mayor análisis de la solicitud de conciliación. La decisión en ese sentido se adoptó por unanimidad en el comité de Conciliación de ese 24 de noviembre de 2023″, destacó.

Informó que, en cumplimiento de la comisión de servicios (Resolución No. 8897 del 31 de octubre de 2023), v iajó a París entre el 4 y 10 de noviembre de 2023, para continuar con la tercera sesión de negociaciones sobre la modernización del convenio de extradición entre el gobierno de Francia y Colombia suscrito el 9 de abril de 1850 en Bogotá.

“Terminadas las reuniones institucionales, durante algunos días me encontré con Jorge Leyva Valenzuela- hijo del canciller Álvaro Leyva-, quien me honra con su amistad. Bajo su guía visité varios lugares de interés, turístico e histórico. Entre los temas personales de nuestras conversaciones, recordamos mi condición de víctima del conflicto, por el nefasto asesinato de mi hermano Jaime Lozada Perdomo, a manos de las FARC hace 18 años, precisamente, el pasado 3 de diciembre y que aún no superamos familiarmente”, expresó.