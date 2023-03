Congresistas le piden al presidente Gustavo Petro sacar del cargo al general Henry Sanabria, director de la Policía, tras sus explosivas declaraciones en SEMANA

Una verdadera tormenta política han generado las declaraciones del general Henry Sanabria, director de la Policía Nacional, en entrevista con Vicky Dávila, directora de SEMANA, en la que se refirió a la situación de la institución y miembros de la comunidad LGBTI.

Un grupo de congresistas le envió en las últimas horas una carta al presidente Gustavo Petro en el que le piden tomar medidas, entre ellas, retirarlo de su cargo.

“Solicitamos al Gobierno nacional tomar medidas sobre los comentarios y actuaciones del director de la Policía Nacional en contra de la Constitución. Respetamos la libertad de cultos pero éstos no pueden interferir en la visión y el comportamiento de la institución”, aseguró el representante Daniel Carvalho, uno de los congresistas firmantes.

Según expresan en la carta, “las declaraciones del general Sanabria dan cuenta de su dirección confesional de la Policía en detrimento de los principios constitucionales de laicidad del Estado y separación entre el Estado y la iglesia. Aunado a lo anterior, el director general de la Policia reproduce discursos confesionales discriminatorios en contra de las mujeres y la población LGBTIQ+”, dijeron.

Consideran que sus comentarios fueron estigmatizantes y que las cifras que dijo se alejarían de la realidad. Además, que pone a la población LGBTI como la responsable de la presencia de VIH en las filas. Tampoco están de acuerdo con que haya dado mensajes desincentivando el uso de los preservativos. Consideran que estaría actuando en contra de la evidencia científica y la salud pública y que se estaría reprochando el “derecho de abortar”.

“Presidente, lamentamos sus declaraciones en la Cumbre Iberoamericana en las que niega la interferencia de las respetables creencias religiosas del general Sanabria con la función de Policía. Basta con leer la más reciente entrevista del general Sanabria Cely o revisar su cuenta de Twitter para identificar que este no ha sido respetuoso de la Constitución”, solicitaron los congresistas.

Señalan que consideran que la ciudadanía debe tener garantías de que la Policía respeta las libertades y derechos de los ciudadanos y no estigmatiza a la sociedad.

La carta está firmada por los congresistas Jennifer Pedraza, Duvalier Sánchez, Jaime Raúl Salamanca, Daniel Carvalho, Christian Danilo Avendaño, Alejandro Garcia, Katherine Miranda, Santiago Osorio y Carolina Giraldo y el senador Humberto de la Calle.

Las declaraciones de Sanabria que generaron una tormenta fue en las que reconoció que hay bastantes integrantes de la comunidad LGBTI en la Policía y que hay casos de VIH. Este fue el aparte de la entrevista:

VICKY DÁVILA (V. D.): como director de la Policía, ¿qué piensa de las libertades sexuales y de la comunidad LGBTIQ?

HENRY SANABRIA (H. S.): el artículo 16 de la Constitución habla del libre desarrollo de la personalidad y eso es absolutamente claro. Se les protege porque hay personas que intentan agredir a esa comunidad. De hecho, alguna vez dije: no se metan con ellos, no les hagan burla, no los molesten y me confundieron. Pensaron que yo formaba parte de esa comunidad porque los defendí radicalmente.

V. D.: ¿le han dicho eso?

H. S.: ese día me dijeron eso. De hecho, uno de los integrantes de esa comunidad subió a mi oficina, se me presentó y empezó a hablarme raro. Le dije: “Un momentico, lo que acabé de decir es para protegerlos, pero no significa… ¿cómo así que viene a coquetearme? ¿A cuento de qué?”. Fue una situación bien incómoda.

V. D.: ¿usted es de los que piensan que Dios quiere por igual a heterosexuales y a miembros de la comunidad LGBTIQ?

H. S.: por supuesto, es igualito, no hay distinción de Nuestro Señor hacia ellos. Alguna vez reuní a un grupo de mi unidad, fue hace varios años, y les dije: “Mire, hay que tener cuidado porque la Policía Nacional, de las cuatro fuerzas, es la que más personas tiene con VIH y ese virus lleva a la muerte”. De esas 15 personas que reuní, se murieron 12, las otras viven y están bien y son muy buenos trabajadores.

V. D.: ¿y por qué hay tanto VIH en la Policía?

H. S.: lastimosamente, como somos tantos, hay una comunidad LGBTIQ grande en la institución. No hay de pronto esa educación que les permita a ellos ser cuidadosos en lo que hacen.

V. D.: ¿cuál es el porcentaje?

H. S.: más o menos del 100 % de casos de todas las fuerzas, el 47 % es de la Policía. De acuerdo con lo que han querido decir, estamos hablando de unos 12.000 policías aproximadamente.

V. D.: es bastante.

H. S.: sí, por eso tenemos que estar ahí ayudándolos, protegiendolos.

V. D.: ¿está de acuerdo con el uso del condón?

H. S.: personalmente no, porque es un método abortivo, sobre todo para los casados por la Iglesia. Una de las promesas matrimoniales es: “¿Aceptaréis los hijos que Dios te mandará?” y uno dice: “Sí, acepto”.

V. D.: ¿cuántos hijos tiene usted?

H. S.: solamente dos hijas. Hubiera querido tener 100.

V. D.: ¿cómo hace con 12.000 policías con VIH positivo? ¿Les dice: usen condón, protéjanse? ¿Cómo hace con su opinión personal?

H. S.: en su momento, cuando reunía a la gente de mi equipo, les decía: “Hay que tener cuidado, porque los invitan a fiestas, las llamaban ‘la fiesta verde’, una cosa así. Eso se presta para la ingesta de licor, para muchas cosas. Mi recomendación es no asistir a ese tipo de situaciones, cuidense mucho”. Pero ya en esto de los programas específicos de protección sexual, se encarga la Dirección de Sanidad.

V. D.: ¿usted no?

H. S.: no, yo no.

V. D.: y los programas consisten en decirles que usen condón.

H. S.: no, la verdad no sé qué programas tendrán (risas).