“Cumpliremos con nuestro mandato dure lo que dure”: Francia Márquez, tras las movilizaciones en Santander de Quilichao

Márquez reconoció que ha recibido un gran número de críticas, luego de haberle exigido a la Fuerza Pública garantizar la seguridad en la región. La vicemandataria aseguró que a ella no la eligieron para “quedarse callada”.

“Quiero decirles a todos: gracias por la movilización que hicimos hoy, gracias por el Cauca mantenerse firme en la apuesta por la paz y por la justicia social, no los vamos a defraudar, no los vamos a traicionar, cumpliremos nuestro mandato dure lo que dure y cueste lo que cueste, seguiremos trabajando juntos por la garantía de los derechos de las mujeres ”, indicó Márquez.

La vicepresidenta les solicitó a los marchantes no abandonar al Gobierno, razón por la cual hizo un llamado a que le exijan al Congreso de la República aprobar las reformas por las cuales, según ella, el pueblo votó.

“No dejen solo al Gobierno, solos no podemos gobernar este país, ustedes saben que tenemos a la élite más sanguinaria y un gobierno popular no puede gobernar sin su pueblo, necesita a su pueblo acompañándolo para poder hacer las transformaciones estructurales. Queremos que el pueblo le exija al Congreso de la República aprobar las reformas por la cuales el pueblo votó por ellos, son las reformas estructurales que traerán bienestar a los más desfavorecidos”, aseveró Márquez.

Además, agregó: “La paz no es solo el silenciamiento de los fusiles, esa es una parte importante, pero la paz implica inversión social y no podemos hacer ese esfuerzo si no contamos con un Congreso que escucha a su gente, que escucha a su pueblo, que escucha a la gente que los eligió”.