Dagoberto Quiroga asegura que su salida de SuperServicios no se debe a sospechas de presunta corrupción: “Es lo que más combato”

“Nunca he sido acusado de pedir comisiones. Es lo que yo más combato acá. Los prestadores seguramente antes pagaban comisiones. No quiero dejar sombra de duda”, dijo el superintendente para este medio.

“¿Qué estaba averiguando ella? Ellos se venían quejando porque los estábamos persiguiendo, que estábamos averiguando cosas. Estábamos averiguando los contratos que Electricaribe le dio a Afinia y Air-e, para saber cuánto habían pagado ellos y a qué se habían comprometido para disminuir pérdidas. Lo estamos investigando. Incluso la queja de que Air-e estaba cobrando tarifa de aseo, alumbrado público e impuesto de seguridad, pero no le entregaba la plata a los titulares del convenio”, aclaró.

“Él le explicó que son quejas, que no son investigaciones formales. Estamos haciendo indagaciones. Cuando ellos salieron de la oficina me encontraron por ahí, que es lo que queda en la grabación, donde aparezco hablando ahí. Digo que soy respetuoso del debido proceso. No hay alguna que sugiera exigencia de comisiones”, dijo.