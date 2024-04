Daniel Quintero califica a Margarita Cabello de ser una “procuradora al estilo venezolano” y dice que lo quiere inhabilitar como candidato presidencial

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero calificó a Margarita Cabello de ser una “procuradora al estilo venezolano” y advirtió que dicho organismo de control “emitirá un fallo con el que pretende que no pueda participar en elecciones presidenciales por 15 años”.

“El 9 de diciembre de 2013, el Procurador Alejandro Ordoñez suspendió e inhabilitó por 15 años al entonces Alcalde de Bogotá Gustavo Petro. La justificación fue política y el Estado fue condenado por instancias internacionales. La CIDH tuvo que recordarle a Colombia que el Procurador, un cargo administrativo y no penal, elegido por políticos y no por jueces, no podía sacar del juego a sus rivales políticos, ni en Colombia, ni en ningún país que se considere democrático”, señala Quintero.