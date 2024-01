Daniel Quintero le responde a Fico Gutiérrez: “Mientras Medellín está en crisis de basuras, escombros y atracos, ustedes andan vagando”

“Lo que dejaron. Estamos en un escenario que es, por un lado, que estamos poniendo la casa en orden. Por el otro es cómo nos dedicamos a gobernar para recuperar la ciudad y llevarla a un siguiente nivel. Quiero decirle al país y que sepan que a Medellín la saquearon. La saquearon, y no es sino ver las investigaciones que lleva la Fiscalía y la misma Procuraduría de tiempo atrás. No es sino ver con lo que nos encontramos en el día a día”, dijo Gutiérrez en su intervención.

“Yo me tengo que dedicar a gobernar, me tengo que dedicar a solucionar esos problemas. No me puedo quedar todo el día mirando para atrás. Eso sí, tengo que dejar unas constancias de cómo recibimos la ciudad. Ya les corresponderá a los entes de control analizar, investigar y nosotros seguir echando para adelante”, concluyó Gutiérrez.