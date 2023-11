David Luna denunció que el gobierno de Gustavo Petro dejó importante programa para la protección de la niñez

Uno de los primeros reclamos de Luna es que desde la Casa de Nariño tienen que enviar un informe anual al Congreso en el que detallen la gestión del último año. Luna afirmó que el de 2022 aún no ha llegado. “¿Qué responde el Gobierno?”, cuestionó el senador.

🚨¿Recuerdan "De Cero a Siempre"? La política de Estado encargada, nada más y nada menos, que de la protección integral de todos los niños colombianos desde su gestación hasta los 6 años. Acá les cuento por qué ya no oímos hablar de ella y los resultados de mi investigación: 🧵👇 pic.twitter.com/S6fCQnb34l

Agregó que desde la Presidencia le han dicho que reconocen haber descuidado el programa. “Desde agosto 2022 a abril 2023 la Consejería Presidencial para la Niñez no tomó acciones ni mostró interés en cumplir la ley. Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud y Ministerio de Educación confirmaron que no recibieron solicitudes de la Consejería para redactar el informe. Los primeros 8 meses de Gobierno ‘De Cero a Siempre’ no tuvo capitán”, dijo.