“El Ejército no tiene por qué pedirle permiso a nadie para poder moverse en el territorio nacional”

“Hasta donde yo entiendo, el Ejército no salió de El Plateado por su propia voluntad y estoy convencida de que va a volver a El Plataeado por voluntad del presidente Gustavo Petro. Esos supuestos acuerdos que plantean las disidencias de las Farc deben ser una interpretación para tratar de legitimar lo que están haciendo, que es totalmente inaceptable”, dijo la senadora Clara López.

“Y evidente le exige al ministro de Defensa, Iván Velásquez, que retire al Ejército de cualquier parte del territorio y simplemente se contesta que sí. A mí me parece que eso no tiene perdón. El Ejército no tiene por qué pedirle permiso a nadie para estar en cualquier zona del territorio, finalmente es la Fuerza Pública y es a quien le corresponde desarrollar la protección de la población civil. Yo estoy de acuerdo con que nunca debió salir -de El Plateado-, pero salió finalmente”, señaló Luna.