“Celebro que liberen al padre de Luis Díaz. He oído comentarios que de que por medio hay giros por parte del Gobierno al ELN”

“Yo celebro que ojalá hoy, en poquitas horas, liberen al padre de Luis Díaz, al señor Luis Manuel Díaz. Lo que también quiero es saber qué es lo que está de por medio en esas conversaciones. He oído comentarios que me parecen que no tienen sustento, pero que sí me preocupan mucho. Y son comentarios de que por medio hay giros por parte del Gobierno al ELN”, aseguró el senador David Luna.