David Racero pidió “corte público” en ministerios y entidades del Gobierno por supuestos vicios de corrupción

El representante David Racero aseguró que se deberá mirar en detalle lo que ocurre con la contratación de las entidades del Gobierno, luego de una preocupación que le expresó el presidente Gustavo Petro a sus ministros.

“Alerta, presidente Gustavo Petro. Hablando con ministros y directores hay un común denominador: ineficiencia y corrupción están por doquier en los ministerios. Nosotros no vinimos a mirar el retrovisor, vinimos a sacar el país adelante, pero hay que hacer corte público”, aseguró.

Aclaró que no se debe mirar el ‘espejo retrovisor’, pero que sí es necesario hacer cuentas y revisar el estado de las contrataciones que dejó el Gobierno anterior, para cumplir la promesa de transparencia en el Estado que hicieron en campaña.

“Urge hacer un ‘libro blanco’ de Duque que presente públicamente el estado actual de cosas: contratación amarrada, comprometieron hasta presupuesto 2023, procesos de gestión ineficientes, cooptación politiquera, entre otros. Necesitamos plan de lucha contra la corrupción ya”, afirmó Racero.

La alerta se genera a un mes de gobierno de Gustavo Petro. Durante cuatro años de la oposición cuestionaron varios de los contratos de la administración anterior y en varias ocasiones lo responsabilizaron de supuestamente hacer acuerdos que en su concepto no eran convenientes para el país.

Durante la campaña, Petro y el Pacto Histórico dijeron que combatirían la corrupción. El mensaje de Racero va encaminado en que, al parecer, lo que han encontrado en las distintas entidades no los han dejado conformes y por eso piden un recorte. No es claro si el Gobierno le apostará a una barrida, como ha sucedido en otras entidades con las que ha habido diferencias, como sucedió, por ejemplo, con las Fuerzas Militares y de Policía.

El senador Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, ha sido uno de los que se ha puesto en la tarea de vigilar. Ha dicho que está seguro que Petro no cometería actos de corrupción, pero reconoció que deben blindarse porque puede haber personas que se acerquen para cometer este tipo de delitos.

En entrevista con Vicky Dávila, directora de SEMANA, Bolívar afirmó que el propósito de este Gobierno es combatir la corrupción y que por esa propuesta votaron más de 11 millones de colombianos en las urnas.

Bolívar ha dicho que busca ser el garante para que quienes estén en este Gobierno no se roben la plata. “Él (Petro) sabe que esa ha sido mi labor siempre y le gusta. Es imposible que en un universo de tanta gente no haya alguien que caiga en la tentación de cobrar una coima, robarse un dinero, pero lo importante es que tengamos autocrítica y madurez para señalarlo. Eso fue lo que mató al uribismo, no tuvo autocrítica, se aplaudían todo, se tapaban todo y se autodestruyó”, aseguró Bolívar en esa entrevista.

El senador también les ha pedido a sus colegas, especialmente a los nuevos, no “caer en la tentación” y evitar que se pueda generar cualquier escándalo de corrupción a su alrededor que pueda generar ruidos en la alianza de izquierda.

“Para mis colegas recién elegidos. Cuando llegas al poder, los corruptos se acercan y se hacen amigos para neutralizarte. Dos opciones: aceptarlos, salir a comer y a beber con ellos, o mantenerte firme y leal con la gente que te eligió. ¡Yo opté por lo segundo y pago con gusto el precio!”, afirmó.

Petro también ha mirado el espejo retrovisor y ha culpado al anterior Gobierno de algunos hechos que han sucedido recientemente. Por ejemplo, en medio del congreso de Andicom, celebrado hace unas semanas, el presidente se refirió a la corrupción con recursos del Estado.

“Tenemos un enorme trabajo por delante que implica recursos públicos que no aparecen en el presupuesto de este año ni en el del año entrante. El Estado abandonó la tarea de la conectividad y los pequeños esfuerzos que han hecho han terminado en una olla de corrupción terrible”, dijo Petro.