Confidenciales “Cuando llegas al poder, los corruptos se acercan y se hacen amigos para neutralizarte”, Gustavo Bolívar sigue implacable

Un consejo dio este viernes el senador Gustavo Bolívar a los nuevos congresistas que se posesionarán el próximo 20 de julio.

A través de Twitter, el senador del Pacto Histórico afirmó que, al llegar al poder, los corruptos se acercan a los nuevos elegidos con el propósito de neutralizarlos. Frente a esto, aseguró que hay dos opciones: aceptarlos o mantenerse firmes.

Según Bolívar, él eligió la segunda opción, por lo que paga “un precio” por ello.

“Para mis colegas recién elegidos: cuando llegas al poder, los corruptos se acercan y se hacen amigos para neutralizarte. Dos opciones: aceptarlos, salir a comer y a beber con ellos, o mantenerte firme y leal con la gente que te eligió. Yo opté por lo segundo y pago con gusto el precio”, fue el trino del senador.

Horas antes, Bolívar desmintió una fisura en su relación con el presidente electo, Gustavo Petro, y aclaró que “permanece leal”.

“Con interpretaciones tendenciosas sobre mis tuits tratan de probar una fisura entre Gustavo Petro y yo. No existe. Permanezco leal a Petro y a la causa”, dijo Bolívar en su cuenta de Twitter.

“Solo he hecho peticiones respetuosas para que no se excluya a los luchadores de siempre y no se entregue el país a los corruptos”, señaló el congresista, quien causó polémica tras un trino publicado el viernes en el que rechazó que el exgobernador de Boyacá Carlos Amaya llegara al Ministerio de Agricultura, rumor que fue desmentido por el propio Amaya.

Bolívar, además, pidió en el mensaje que en la conformación del gabinete de Gustavo Petro se tengan en cuenta organizaciones sociales, sindicales, campesinas y la izquierda, “que se jugaron la vida por esta causa”.

“Admiro la generosidad de Gustavo Petro para conformar un gobierno pluralista y de unidad que garantice la paz y la gobernabilidad en Colombia. Pero no olvidemos organizaciones sociales, sindicales, campesinas, indígenas, afro, y a la izquierda, que se jugó la vida por esta causa. Con Amaya, no”, escribió tajantemente Bolívar en su cuenta de Twitter.

Ante esto, Carlos Amaya aseguró: “Senador, usted sabe que ese rumor no es cierto. Como dirigente del Pacto Histórico, debería desmentirlo en lugar de alimentarlo. Hacerles eco a esas estrategias sistemáticas que han usado para desprestigiar al que piensa distinto, les hace más daño a ustedes que a quienes pretenden ‘quemar’”.