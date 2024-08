Decanos de facultades de la Universidad Nacional manifiestan inconformidad con “constituyente universitaria” de Leopoldo Múnera

“En este punto, se le sugiere al profesor Leopoldo Múnera la necesidad de hacer una consulta a la comunidad universitaria para conocer la opinión sobre la viabilidad o no del desarrollo del mecanismo de la constituyente universitaria / proceso constituyente universitario. A esta solicitud el rector respondió: la Universidad no cuenta en su normativa vigente con el mecanismo de plebiscito ni con posibilidades de un referéndum, por lo tanto, no se realizaría la consulta sugerida”, indica el oficio enviado a Múnera.