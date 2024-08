Declaran insubsistente a funcionaria del Ministerio del Interior que denunció irregularidades y acoso laboral: “Resulté incómoda”

“Estos primeros seis meses no pude estar en la identidad. A pesar de esto, todo el tiempo gestión humana me llamaba, a pesar de mi licencia. Nunca se me pagó con el salario de este año, sino el del año anterior. En junio tenían que pagarme bonificaciones por ser directora y tampoco ocurrió”, dijo.

Señor presidente @petrogustavo , he recibido en mi oficina la declaración de insubsistencia a mi cargo de Directora de Asuntos Religiosos del @MinInterior , firmada por @CristoBustos eso no es noticia en cargos de libre nombramiento y remoción; sin embargo, constituye una afrenta a…

“Soy incómoda. He denunciado muchas cosas. Soy una persona correcta en mi actuar. He sido molesta. Definitivamente, ha habido una omisión frente las alertas y el acoso laboral que me han realizado todo el año, estando embarazada y en lactancia. También, mucho más grave, sobre las denuncias que he presentado en Fiscalía no se ha dicho nada”, indicó Cotes para SEMANA.