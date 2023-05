“Dejen de fregar”: entidades financieras no podrán llamar a cobrar fuera del horario laboral, ¿desde cuándo aplica?

La Plenaria del Senado aprobó este miércoles la conciliación del proyecto de ley bautizado como ‘dejen de fregar’, iniciativa que ahora pasará a manos del presidente Gustavo Petro para convertirse en ley de la República.

La iniciativa, en esencia, busca eliminar el acoso telefónico de las casas de cobranza o entidades financieras a los deudores. Se estipula que las llamadas por parte de estas entidades a los deudores sólo podrán hacerse de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y las 7 de la noche.

Las entidades financieras sólo podrán contactarlo dos veces por semana - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Los colombianos tienen derecho a que no los estén molestando en horario no hábil, cuando estén descansando, cuando estén con sus familias, que no sean molestados por estas entidades. Les decimos a las entidades financieras y proveedoras de bienes y servicios: dejen de fregar”, declaró el representante Wills.

La referencia del congresista tiene que ver con la protección del derecho a la intimidad, el cual está amparado por la Carta Política y que, en algunas ocasiones, es vulnerado por varias entidades financieras, de cobro y comerciales que están llamando constantemente a los usuarios sin permitir el ejercicio de este derecho fundamental.

Sobre esto, Wills agregó que este es un derecho “que tienen todos los colombianos y que hoy no se sienten protegidos, y está vulnerado por estos entes financieros que llaman en horarios no hábiles molestando así el ámbito íntimo de cada colombiano”.

En ese orden de ideas, ninguna entidad podrá contactarse con los consumidores financieros fuera de esos límites de tiempo. Además, sólo podrán ponerse en contacto con el deudor dos veces por semana, independiente del canal de contacto al cual se le haya notificado al usuario. Si una entidad incurre en una violación a estos dos aspectos, se enfrentará a una sanción que tendrá que establecer el Ministerio de las TIC.

El proyecto no solo contempla dentro de este límite las llamadas telefónicas, sino que también hace claridad sobre otros medios de comunicación, como mensajes de texto, correos electrónicos o cualquier mensaje proveniente de las entidades. Para estas, aplicará el máximo de dos contactos por semana.

Juan Carlos Wills, autor del proyecto - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

No quiere decir que cada tipo de comunicación cuenta con dos posibilidades semanales. El proyecto hace énfasis en que contactar a los deudores solo se podrá en esas ocasiones, sin importar el canal. Eso quiere decir que si la entidad le envía un mensaje de texto a la persona y luego la llamada ya habrá hecho uso de los dos contactos permitidos por semana.

Las empresas que están contempladas por el proyecto de ley son aquellas que están bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera, las cuales tengan como facultades las gestiones de cobranza a los morosos. Asimismo, se explica que estas entidades no tendrán posibilidad de contactar a los usuarios mediante la intervención de terceros o por cesión de la obligación, incluyendo personas naturales. El contacto debe ser directo.

El articulado del proyecto también señala que los consumidores no pueden ser obligados a aceptar recibir mensajes comerciales bajo ninguna circunstancia que amerite efectuar una transacción comercial de bienes y servicios, o al ingresar a un edificio y/o local comercial.

Luego de que el proyecto sea firmado por el presidente Gustavo Petro, entrará en vigencia.

Borrón y cuenta nueva

Este proyecto va de la mano de otra iniciativa que significa un alivio para los colombianos que, a pesar de ponerse al día en sus obligaciones financieras siguen apareciendo como morosos y con una muy baja calificación crediticia, lo que les cierra las puertas a la hora de acceder a algún banco.

Por eso, la Ley 2157 de 2021, la llamada ley de ‘borrón y cuenta nueva’, impulsada por los excongresistas David Barguil y César Lorduy, se convirtió en un alivio para miles de colombianos, quienes durante un año, entre el 29 de octubre de 2021 y el 29 de octubre de 2022, pudieron salir de la ‘lista negra’ financiera al ponerse al día con sus obligaciones.

Tener un mal registro en las centrales de riesgo es una pesadilla para los colombianos

Sin embargo, la lista de colombianos que aún viven el suplicio de estar reportados aún es larga, lo que llevó al representante del Pacto Histórico Alejandro Ocampo a radicar la ‘ley de borrón y cuenta nueva extendida’, que amplía por un año más, una vez se promulgue, los beneficios de la Ley 2157 de 2021. Es decir, da una nueva oportunidad de amnistía para quienes se pongan al día.

“En Colombia es más fácil salir de la cárcel que salir de Datacrédito”, apuntó el representante Ocampo, quien reveló que esta iniciativa beneficiaría a cerca de 10 millones de personas.