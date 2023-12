“Del presidente Gustavo Petro espero que cumpla lo prometido y formalice a los contratistas”: representante Agmeth Escaf

Aunque el presidente Gustavo Petro prometió en campaña que una de sus banderas sería acabar con los contratos de prestación de servicios, eso no se habría cumplido ni en la misma Presidencia. Así lo evidenció el representante a la Cámara Agmeth Escaf, cercano a la Casa de Nariño, quien le pidió a Petro que cumpla lo prometido.

“Del presidente Gustavo Petro espero que cumpla lo prometido y formalice a los contratistas. El Estado le está haciendo a miles de trabajadores honestos lo que me hizo a mí Caracol Televisión . No está bien”, dijo el congresista y presentador de televisión.

Ante la polémica, Escaf dijo que supuestamente se refería al presidente de la Colombia Humana y no al mandatario del país. “Descontextualizaron por completo el tema, pero estaba hablando era de lineamientos de partido, porque además estamos inaugurando la casa Pacto, donde la candidata cabeza de esa casa es de la Colombia Humana, Andrea Vargas, que estaba al lado izquierdo. Entonces es muy fácil coger y enredar eso. Pero yo no voy a involucrar al presidente Gustavo Petro. Y otra cosa, hay cantidad de presidentes, desde acciones comunales, compañías, uno no puede decir aquí ‘presidente’ porque todo es culpa de Petro”, aseguró el congresista en su momento.