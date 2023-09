Agmeth Escaf confirmó que el Pacto Histórico apoyará a Alfredo Varela en el Atlántico, respondió sobre el video en el que dijo que “el presidente” lo respalda

Hace unos días generó gran revuelo un video que se conoció en el que el representante Agmeth Escaf, del Pacto Histórico, fue criticado porque decía que “el presidente” apoyaba a Alfredo Varela, por lo que muchos interpretaron que hacía referencia a Gustavo Petro.

El representante Agmeth Escaf aseguró que el candidato del Pacto Histórico para la Gobernación del Atlántico es Alfredo Varela y que no puede haber nadie apoyando a otras aspiraciones. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/UaKACX9LTn — Revista Semana (@RevistaSemana) September 6, 2023

En conversación con SEMANA, Escaf aclaró a qué se refería y confirmó que ya no hay dudas, que el candidato del petrismo en el Atlántico será Alfredo Varela, a pesar de que él ha hecho críticas al gobierno Petro.

SEMANA: ¿Cuál fue el acuerdo al que llegaron en el Atlántico para estas elecciones?

AGMETH ESCAF (A.E.): El acuerdo al que llegamos y de lo que nos sentimos muy alegres y tranquilos es de volver a unificar el espíritu del Pacto Histórico. Estamos de acuerdo en que ha sido el ejercicio político más coherente en los últimos tiempos desde que nació, y que a pesar del traspié que tuvimos del 29 de julio, no permitimos que eso nos llevara al final del proyecto, sino que nos reconstruimos ahora con el mismo horizonte para seguir adelante con el proyecto de las reformas que necesita el país, apoyando al presidente Gustavo Petro en todas las instancias que correspondan y mostrándole a toda la gente que el sector vulnerable de todos los sectores sociales están representados en el Pacto Histórico, sin ningún tipo de distingo político. Estamos cansados de que nos tilden de izquierda radical y que nos insulten y nos digan comunistas y toda la cantidad de improperios. No, somos la representación progresista de un sector que quiere crecer. Aquí sabemos que hay cosas que están bien, que hay que llevarlas a que mejoren mucho más. Hay cosas que están regular y que hay que pasarlas a bien y hay cosas que están demasiado mal y hay que pasarlas a otra instancia mejor y esa es la gran representación de la mayoría de los colombianos que están pasando por una situación difícil y que hoy quieren que el país progrese. En ese mismo sentido, el progresismo toma fuerza en el Pacto Histórico porque además bien sabemos que la parte política no es que esté muy fácil, hay mucho lobo vestido de oveja.

Pacto Histórico respaldará a Alfredo Varela en el Atlántico. | Foto: Agmeth Escaf

SEMANA: ¿Quién es actualmente el candidato del Pacto Histórico en Atlántico?

A.G.: El candidato a la Gobernación sigue teniendo el apoyo del Pacto Histórico, es Alfredo Varela, sigue siendo quien tiene el apoyo de todos nosotros.

SEMANA: ¿Eso ya es unánime?

A.G.: Sí. Es una adhesión unánime de los nueve partidos, no solo de los que firmaron el acuerdo, sino todos los partidos apoyando la candidatura. Hoy el objetivo es recuperar el Pacto, se refortalece nuevamente en el departamento del Atlántico, continúa en pie la adhesión para Alfredo Varela, pero en el Atlántico no queremos más verano, ya tenemos sequía.

Agmeth Escaf dijo que todo el Pacto Histórico está con Alfredo Varela. | Foto: SEMANA / Alfredo Varela

SEMANA: Recientemente se conoció un video en el que usted decía que “el presidente” había dado la directriz de apoyar a Alfredo Varela, ¿el presidente Gustavo Petro apoya esta adhesión?

A.G.: Yo estoy hablando del presidente del partido. Llevaba más de una semana con Eduardo Noriega en el Caribe colombiano, no solamente en el Atlántico, reorganizando este asunto, estuvimos muchos días allá, tuvimos reuniones de bancada en el Atlántico con nuestros dirigentes y tratando de recomponer todo esto y yo había tenido esos días a nuestro presidente de partido, Eduardo Noriega y tenía al lado en esta conversación, que era la inauguración de la casa Pacto, a la que es la vicepresidenta y que funge como secretaria general que es Carmen Anachury. Descontextualizaron por completo el tema pero estaba hablando era de lineamientos de partido, porque además estamos inaugurando la casa Pacto donde la candidata cabeza de esa casa es de la Colombia Humana, Andrea Vargas, que estaba al lado izquierdo. Entonces es muy fácil coger y enredar eso. Pero yo no voy a involucrar al presidente Gustavo Petro. Y otra cosa, hay cantidad de presidentes desde acciones comunales, compañías, uno no puede decir aquí “presidente” porque todo es culpa de Petro.

SEMANA: ¿Qué ha respondido Varela sobre este respaldo, porque en algunas entrevistas se ha distanciado del petrismo y ha criticado al presidente Petro?

A.G.: El candidato está haciendo su proyecto recogiendo su línea alternativa. Es un candidato que lleva 8 años intentando llegar a la Gobernación. Está avalado por los verdes, En Marcha, no recuerdo el otro partido, y seguimos trabajando de la mano hasta que hagamos el empalme total. La adhesión es la intención de nosotros como Pacto Histórico de que él sea quien nos represente en el departamento del Atlántico y las declaraciones desafortunadas han sido en momentos en campaña que no lo dejaron expresar bien lo que él quería decir, pero el candidato está, claro que el progresismo y representando el progresismo está dispuesto a cambiar las cosas en el departamento del Atlántico y estamos unidos en eso.

El representante Agmeth Escaf aclaró qué quiso decir en el video. Congresista 2022 / 2026 Bogotá, julio 18 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana | Foto: Guillermo Torres /Semana

SEMANA: Usted dice que el respaldo del Pacto Histórico es unánime, pero había otro sector del petrismo, representado por Miguel Ángel del Río, Nicolás Petro, entre otros que tenían posturas distintas, ¿ese sector también está con Alfredo Varela?

A.G.: Eso no tiene ninguna fortaleza en el departamento del Atlántico. El señor Máximo Noriega, que ya también está en otro orden jurídico, que cometió varias cosas que no estaban de acuerdo a los lineamientos de las asambleas, y esa fue la razón por la que se le revocó el aval, aunque luego lanzó a su esposa. Eso ya está en un trámite totalmente diferente dentro de los partidos, para hacer la aclaración al tema de los avales y doble militancia. Pero ese no es el sector realmente progresista que nos representa a nosotros, esa historia ya pasó, eso ya es periódico de ayer, ahora el Pacto Histórico se levanta reconfortado, unido nuevamente, los nueve partidos y la representación de la Colombia Humana tanto de la asamblea departamental y conmigo al frente, es la representación de la línea del Pacto Histórico y del Gobierno.

SEMANA: ¿Varela está apoyado por la casa Char, o ellos están con Eduardo Verano?