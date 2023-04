Desde el Partido Liberal anunciaron cuáles son las tres líneas rojas que mantienen sobre la reforma a la salud

El senador Juan Pablo Gallo afirmó que siguen manteniendo la solicitud sobre el aseguramiento mixto, la libre elección del usuario y la no burocratización del sistema.

Este miércoles 12 de abril, en horas de la mañana, los directores de los tres partidos tradicionales que hacen parte de la coalición del Gobierno -César Gaviria (Partido Liberal), Dilian Francisca Toro (Partido de la U) y Efraín Cepeda (Partido Conservador) se reunieron para detallar si respaldarán la reforma a la salud.

Desde el Partido Liberal anunciaron que, tras el encuentro, siguen manteniendo tres ‘líneas rojas’. “Después de la reunión con los presidentes de los partidos, el Partido Liberal fija una nueva condición. Insiste en que estas líneas sean incluidas en la ponencia. No nos cansaremos de defender hasta el final estos puntos: Aseguramiento mixto, libre elección y no burocratización del sistema”, aseguró el senador Juan Pablo Gallo.

Después de la reunión con los presidentes de los partidos, el partido liberal @PartidoLiberal fija una nueva condición. Insiste en que estas líneas sean incluidas en la ponencia. No nos cansaremos de defender hasta el final estos puntos



•Aseguramiento mixto

•Libre elección… — Juan Pablo Gallo (@JuanPabloGallo) April 12, 2023

SEMANA conoció que en la cita se habló de que las tres colectividades, La U, el Partido Liberal y el Partido Conservador, se podrían reafirmar en esas tres líneas rojas. Señalan que si el Gobierno las tiene en cuenta y hace los ajustes en la ponencia, entonces así sí podrían respaldar el proyecto; de lo contrario, votarán negativamente.

Además, esta revista conoció que en las próximas horas el expresidente César Gaviria, líder del Partido Liberal, publicará un comunicado con la explicación de esas líneas rojas que mantienen sobre el proyecto y las razones de fondo y las solicitudes serían adoptadas tanto por el Partido Conservador como por La U.

En las últimas horas, se había anunciado que la posición del expresidente Gaviria sería la de la bancada. “El partido y su bancada van a acompañar la decisión final que tome el presidente Gaviria. El partido ha empoderado nuevamente al presidente”, confirmó el senador Alejandro Carlos Chacón.

El expresidente César Gaviria tendría la última palabra sobre la reforma a la salud. - Foto: juan carlos sierra-semana

Los tres puntos que mantienen como líneas rojas desde el Partido Liberal ya son temas sobre los que han venido insistiendo las tres bancadas. El primero es sobre el aseguramiento mixto, que hace referencia a que haya agentes públicos, privados y mixtos en el régimen de salud, conservando el principio de solidaridad. Tanto La U y el Partido Conservador también han insistido en esa idea.

El segundo punto es la libre elección, es decir, que los usuarios tengan la libertad de determinar si se suscriben al sistema privado o púbico. Se trata de otro de los puntos sobre los que vienen insistiendo desde las tres bancadas desde un comienzo para que haya la libertad en la elección del usuario de la gestora (EPS), el centro de atención primaria en salud y médico familiar que desea que lo atienda.

La no burocratización del sistema es otro de los puntos fundamentales sobre los que han insistido desde un comienzo, ya que consideran que algunos artículos permitirían que el sistema sea cooptado por líderes políticos y eso pueda afectar la salud de los colombianos.

La presidenta del partido de la U, Dilian Francisca Toro y el expresidente de la República y líder del partido Liberal, César Gaviria. La U y el Partido Liberal harían los mismos reclamos sobre el proyecto. - Foto: Cortesía Presidencia de la República

Aun así, en el caso del Partido Conservador hay opiniones divididas. Por ejemplo, algunos congresistas han dicho que solo si son acogidas las proposiciones entonces respaldarían el proyecto, sin embargo, otros consideran que no deberían apoyarla.

“Discutimos como bancada reforma a la salud. Mi posición es la misma: construir sobre lo construido y evitar estatización. Rechazamos propuesta de Gobierno que arriesga salud de los colombianos. Bancada unánimemente decidió no apoyarla. Anuncio mi voto negativo y atento al debate”, aseguró el representante Luis Miguel López, del Partido Conservador.

Desde el Partido Conservador anunciaron que si las modificaciones no son tenidas en cuenta no apoyarán la reforma a la salud. - Foto: AUTOR ANÓNIMO.

“¡De nuevo, como Partido Conservador decimos no a la reforma a la salud! Decimos no, porque así como está presentada, la cura nos puede salir más cara que la enfermedad. Si queremos reformar algo fundamental como la salud, que sea para mejorar y no para retroceder en el tiempo”, aseguró el senador conservador Nicolás Echeverry.

Este jueves está citado el debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, lo que quiere decir que allí será la verdadera prueba de fuego y se sabrá si llega a ser aprobado el proyecto en el primer debate, y en todo caso, dos congresistas de esos partidos, Gerardo Yepes (Partido Conservador) y Camilo Ávila (La U) no han mostrado voluntad de cambiar esa decisión.