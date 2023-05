Desempolvan los trinos, las publicaciones y el plan de gobierno de Petro donde habla de “Paz Total”. Sin embargo, culpó a la prensa de crear el término

El presidente Gustavo Petro sorprendió este viernes a los colombianos cuando aseguró que la “Paz Total” fue un invento de la prensa. Lo dijo en uno de sus discursos y puso a pensar a más de uno.

“Qué no produzca confusión lo que queremos, más en medio de las burbujas de la prensa y en realidad que se está construyendo, no es que lo tengamos claro en la cabeza, una perspectiva de paz, la prensa le llamó Paz Total, a mí el nombre no me gusta, pero es el nombre con el que quedó”, dijo textualmente el Jefe de Estado.

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien ha sostenido varios enfrentamientos en twitter con el mandatario, lo desmintió.

“Parece que se le olvidó que él y su campaña se inventaron la ‘Paz Total’, no los medios de comunicación como lo afirma”, expresó.

El plan de gobierno de Gustavo Petro donde habla sobre Paz Total. - Foto: Autor Anónimo

La congresista publicó en sus redes sociales las imágenes del plan de gobierno de Petro donde se habla de Colombia, hacia una cultura de paz. Y el término aparece relacionado en el documento.

La también senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, desempolvó un trino del 8 de junio de 2022 donde el hoy presidente habla del tema.

Tras el asesinato de la líder de derechos humanos de Chocó, Jesucita Moreno, Petro reaccionó: “Es hacia una Paz Total, no hacia atrás, hacia más violencia. De las palabras violentas de un gobernante, siempre surgen las muertes reales en una sociedad”, escribió en Twitter.

Gustavo Petro habló de Paz Total tras el asesinato de una líder chocoana. - Foto: Autor Anónimo

Además, según la senadora Holguín, en la página oficial de la Presidencia de la República aparece una noticia titulada: “Portugal ratifica su apoyo total a la Paz Total de Gustavo Petro y la implementación del acuerdo con las Farc”.

Además, en una publicación del Ministerio del Interior aparece publicada la noticia: “El presidente Gustavo Petro sancionó la Ley de Paz Total”. En la fotografía aparece el mandatario y el exministro del Interior, Alfonso Prada.

El analista político, Daniel Briceño, dijo “que el concepto de Paz Total lo introdujo el el presidente en su propio Plan Nacional de Desarrollo y en su plan de gobierno. Ahora que está fracasando se lava las manos y dice que ese nombre lo puso la prensa”, escribió.

Mientras tanto, la concejal de Bogotá, Lucía Bastidas, llamó al presidente “mitómano”. “El que todo el tiempo habla de paz total es usted, no es un invento de nadie más”, le dijo.

Más allá de que a Gustavo Petro le guste el término ‘paz total’, dejó claro a qué apunta y por qué es una de las prioridades durante su Gobierno.

“Este proceso debe desembocar en la ‘paz total’, entendida como la búsqueda de una oportunidad para que todos podamos vivir una vida digna, basada en la justicia. Es decir: una cultura de la paz que reconoce el valor excelso de la vida en todas sus formas y que garantiza el cuidado de la casa común”, explicó.

Valga recordar que uno de los grupos al margen de la ley con el que el Gobierno busca la paz, es el Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuyo segundo ciclo de diálogos se está adelantando en México. Además, los próximos días se instalará con uno de los grupos disidentes de las Farc, el Comando Mayor Central, en cabeza de Iván Mordisco, a quien el expresidente Iván Duque dio por muerto en su mandato.