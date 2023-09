Diego Molano retó a Gustavo Bolívar a un debate, solo los dos, sobre Bogotá: “un alcalde no le puede tener miedo a debatir”

En consecuencia, el aspirante del Pacto Histórico, anunció que no iba a asistir a más debates si Molano continuaba atacándolo con la primera línea, e incluso, sin mencionarlo directamente, calificó al exministro de Defensa de “cavernícola” y aseguró que no permitirá que siga “estigmatizando a nuestros jóvenes” .

“Por esa razón, a mí me duele mucho que hay candidatos que vayan al debate solamente a estigmatizar a nuestra juventud. Por respeto con ellos tengo que parar eso. Si yo sigo yendo a los debates, a servirle de plataforma al cavernícola que vive diciendo que los jóvenes de Bogotá son terroristas porque dos, diez o no sé si veinte han cometido actos vandálicos... No voy a permitir que la juventud siga siendo estigmatizada”, indicó Bolívar, cumpliendo su promesa de no volver a los debates por los ataques de Molano.