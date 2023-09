Diego Molano a Gustavo Bolívar por anuncio de no ir a debates si lo siguen atacando: “soy el único capaz de ponerle freno a él y a su jefe, Petro”

El candidato a la Alcaldía de Bogotá Diego Molano no se quedó callado ante el anuncio de Gustavo Bolívar de no asistir a más debates si vuelve a recibir ataques por parte del exministro de Defensa, quien cada vez que debaten le recuerda a la primera línea y lo señala de financiador de este grupo vandálico promotor del estallido social en contra del gobierno del expresidente Iván Duque.

“¿Qué Bolívar no va a volver a los debates porque soy el único que tiene la capacidad de confrontarlo? ¿Cómo no tuvo miedo financiar a la primera línea para destruir a Bogotá? ¿Cómo no tuvo miedo de llenar a los jóvenes de odio para que destruyan a su propia ciudad?“, preguntó.