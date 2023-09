Lo último | Gustavo Bolívar seguirá en la contienda por la Alcaldía de Bogotá: CNE negó solicitud de revocatoria

“Negar la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura del señor Gustavo Bolívar Moreno, inscrito por la coalición Pacto Histórico Colombia Puede por no incurrir en la causal de revocatoria de inscripción consagrada en los artículos 180 y 181 de la Constitución Política, y otras, con ocasión de las elecciones de autoridades locales a celebrarse el 29 de octubre de 2023, dentro del expediente con radicado No. CNE-E-DG-2023-020013″, dice la resolución.

La magistrada del Pacto Histórico, Fabiola Márquez, revisó la solicitud hecha y las pruebas aportadas, pero no encontró mérito para revocar la candidatura de Bolívar. El principal argumento para hacer la solicitud de revocatoria era ue la renuncia de Bolívar al Senado no habría sido publicada en la Gaceta del Congreso “o edicto, lo que implica que no terminó el proceso legal para efectos jurídicos ante terceros”, decía dicha solicitud.