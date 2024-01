“¿Dónde está el Ministerio de la Igualdad?”: el reclamo de María Fernanda Cabal a Francia Márquez tras escándalo en RTVC

“¿Dónde está el Ministerio de la Igualdad de Francia Márquez? ¿dónde las que apoyan el gobierno del “Cambio” protestando contra esta actitud reprochable que denuncian en contra el subgerente de RTVC? P arece que la izquierda es muy selectiva a la hora de solidarizarse. No se puede permitir el maltrato a nadie”, dijo Cabal en la red social X, anteriormente Twitter.

En un mensaje divulgado en su cuenta oficial de X, Rodríguez dijo: “Desde mi llegada a la gerencia de RTVC he manifestado cero tolerancia a cualquier tipo de acoso, mi oficina está abierta para tod@s los colaboradores”.

Informó que como funcionaria pública, “he dado el trámite que corresponde a las denuncias y para garantizar el debido proceso, no daré declaraciones por el momento”.

“En este momento no sabemos qué piensa, para dónde vamos, fue muy claro en repetidas ocasiones diciendo: ‘Hasta diciembre será una cosa, después de diciembre me encargo yo’; hoy en día pasa por delante de nuestras oficinas y no ofrece ni un ‘buenos días’”, aseguró la directora del Señal Colombia.