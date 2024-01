Escándalo en RTVC: trabajadoras presentan denuncias en contra del subgerente Hollman Morris, hay quejas en Procuraduría

Igualmente, dice que desde que Morris está en el cargo, los canales de comunicación entre ambos han sido “precarios” y que en ocasiones ha sido interrumpida o que sus conceptos no han sido tenidos en cuenta. Además, reclama que eso no ocurriría solamente con ella, sino que se replica a su equipo de trabajo.

Le dijo también que ella “no es cuota de nadie” ni milita en ningún partido político. “Soy una colombiana que vive de su trabajo, que soy cabeza de familia y que amo y me divierto profundamente con mi profesión”.

“Es preciso anotar que ni yo ni nadie de mi equipo llegó a obtener un contrato en esa entidad por recomendaciones ni padrinos políticos, somos profesionales con un alto nivel técnico, conocedores del medio, no solo a nivel público, con todo lo que eso implica, en una curva de aprendizaje que no muchos profesionales de los medios audiovisuales manejan”, afirmó la directora de Señal Colombia.

Igualmente, que no tiene claridad de cuáles puedan ser sus funciones, especialmente relacionadas con la programación por los cambios que se han realizado. “Ha sido absolutamente difícil de desarrollar ante la imposibilidad de participar en las decisiones sobre la programación, pues únicamente estamos expuestos a acatar instrucciones, que incluso en la mayoría de ocasiones son dadas por terceros contratistas y no por el subgerente”, alegó.

La relación laboral en RTVC no sería la mejor. | Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

“En este momento no sabemos qué piensa, para dónde vamos, fue muy claro en repetidas ocasiones diciendo ‘hasta diciembre será una cosa, después de diciembre me encargo yo’, hoy en día pasa por delante de nuestras oficinas y no ofrece ni un ‘buenos días’”, aseguró la directora del canal.