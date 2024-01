Los dramáticos momentos que vivió el congresista Miguel Polo Polo en Roma: lo robaron y uno de sus amigos terminó drogado

No fue un buen arranque de 2024 para el congresista Miguel Polo Polo, quien viajó a Europa de vacaciones a encontrarse con un grupo de familiares y terminó como víctima de un grupo de delincuentes que aprovechó una noche y una rumba en la que estaba el representante por las negritudes para hurtarle varios elementos personales.

“Caminamos con él y no sé en qué momento se acercaron otras dos personas negras, también altas, amigas de ese hombre. Sin darnos cuenta, no sé qué le echan a mi asesor, lo drogan, le echaron escopolamina, burundanga; eso no solo pasa en Colombia, también en Europa, en Italia, en Roma”, expresó.