Petro viajará a Guatemala para asistir a la investidura de Bernardo Arévalo como presidente, tras las tensiones por su elección en la Fiscalía del país

En conversación con The Associated Press, Arévalo reconoció que los días previos a la toma de posesión seguirá presentando acciones legales “contra la persecución política corrupta que hacen desde el Ministerio Público”.

Aunque, en paralelo, la fiscalía no ha cesado en sus requerimientos contra los actores electorales ni su investigación por un presunto fraude electoral y fraude en la compra del sistema informático que dio un conteo rápido de votos.

El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, hace una aparición con el recurso de amparo mientras cientos de guatemaltecos realizan una manifestación para mostrar su apoyo al presidente electo en la Plaza de Derechos Humanos en la Ciudad de Guatemala | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

“Lo eligieron (a Arévalo) porque hay un pueblo que se siente que no ha participado de los beneficios de la democracia, que ha estado marginado, que ha visto corrupción; la democracia no se come, la democracia tiene que beneficiar a la gente”, dijo en una de las visitas a Guatemala José W. Fernández, subsecretario de Estado para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos