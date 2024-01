Estos son los países de Latinoamérica que tienen el salario mínimo más bajo

En ese sentido, se determinó que el salario mínimo más bajo está en Venezuela, que hasta la fecha no registró un incremento respecto de 2023 y quedó en US$3,61.

En ese sentido, se determinó que el salario mínimo más bajo está en Venezuela, que hasta la fecha no registró un incremento respecto de 2023 y quedó en US$3,61. | Foto: Getty Images

Sigue Argentina, en donde, durante los primeros días de 2024, no se ha registrado un incremento y el piso se mantuvo en US$152.

Mientras que en los estratos superiores, uno de los casos más notables fue el de México, según informa el medio, donde se aplicó un aumento del 20 % por segundo año consecutivo, elevando el salario mínimo a MXN$ 7.468, equivalente a US$ 440.

En República Dominicana, destaca Bloomberg Línea, se anunció un incremento del 19 % en los salarios mínimos para las empresas privadas no sectorizadas. Este aumento se implementó en dos etapas: un 15 % en abril y un 4 % adicional a partir de febrero de 2024. Para las microempresas, el salario mínimo pasó de RD$ 11.900 (US$ 205) a RD$ 14.232 (US$ 245).