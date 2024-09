Dura respuesta del Congreso a Petro por hablar de un supuesto default en Colombia: “No llame a un pánico económico”

Agregó: “los actuales integrantes de la Comisión solamente hemos sido citados 1 vez y mañana será la segunda. No se anticipe a los hechos, señor presidente, porque esta Comisión está comprometida con la responsabilidad fiscal para con el país. Le pido, no llame a un pánico económico”.

En ese momento Robayo Bechara también le respondió y le pidió que informara con claridad porque lo que estaba afirmando no era cierto. “Una cosa es aprobar los créditos que necesitamos para cubrir la deuda del país, que según las cifras del mismo @MinHacienda son cercanas a los 4 mil millones de dólares, y otra cosa es aprobar créditos para cubrir el hueco fiscal del gobierno por la mala planeación (cerca de 8 mil millones), y para tal arbitrariedad no nos prestamos”, dijo.

A su turno, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, habló sobre la decisión que adoptó el Congreso, que se traduce en un fuerte golpe al Gobierno nacional: “Pues creo que aquí las normas son claras, se va bajo las condiciones que se debe incluir lo que está financiado, no lo que no tiene una fuente de recursos; léase: los 12 billones de pesos de la Ley de Financiamiento no se pueden incluir en un decreto, lo veníamos diciendo, vayamos por partes, hoy en ese decreto no estará eso, ni las normas especiales”.