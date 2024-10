Efraín Cepeda advirtió que la reforma laboral la tendrá difícil en el Senado si no permite generar empleos y Petro le respondió

“Aquí está un Senado de la República de cara al país diciendo que las cosas que convengan a los colombianos pasarán y las cosas que les hayan daño no pasarán. Equilibrio de poderes y pensar en el pueblo y generar empleo y no destruirlo como hace esta reforma laboral”, dijo Efraín Cepeda.

Y agregó: “Pues vamos a esperar, pero la reforma, yo no lo veo, yo no estoy viendo una tributaria. La tributaria no. Y una laboral que no tenga elementos generadores de empleo difícilmente hace tránsito por el Senado de la República”.