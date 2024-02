Efraín Cepeda se va de frente contra Gobierno Petro. Dice que hicieron lobby para sacarlo de la dirección del partido porque no se ha dejado tentar

SEMANA: Con todo esto que ocurrió en menos de 48 horas se está hablando de que hay una división en el Partido Conservador. ¿Es verdad que están divididos?

EFRAÍN CEPEDA: No, hubo un intento de crisis que quedó conjurada muy rápidamente porque después de la publicación de la candidata (Luz Cristina López), que se decía era del partido para el ministerio del Deporte, pues reaccionamos inmediatamente expresando lo que siento y es que ella no representa al partido, el partido no ha pedido esas cuotas, que no la conocemos, que no conocemos su hoja de vida y que seguramente fue tema del Gobierno nacional con algún sector de la Cámara de Representantes, que no representa la oficialidad de la colectividad. Se trató de decir que era un tema de representación de partido, rápidamente presente la carta de renuncia para que el partido decidiera si quería abandonar la independencia o si quería seguir defendiendo nuestros valores y nuestros principios. El resultado ya se conoce, el Gobierno nacional intervino, se inmiscuyó en los asuntos de un partido y no tengo antecedente de esto, pero el resultado es que les fue muy mal y el Directorio Nacional me ratificó mayoritariamente.

SEMANA: ¿Qué significa esta ratificación?

E.F.: Que no lograron conseguir un solo voto en mi contra y pues pienso que la ratificación no es personal sino una renovación del partido con los valores y principios. La posición nuestra como partido sale fortalecida, seguimos siendo independientes y de esa misma forma estudiamos las reformas con nuestro equipo técnico y que las bancadas toman las decisiones libres.

SEMANA: ¿Entonces no existe tal crisis?

E.F.: Para nada, el partido queda unido y todos los integrantes del Directorio Nacional rechazaron mi renuncia.

SEMANA: Pero su renuncia fue un golpe en la mesa y así como la rechazaron, la hubieran podido aceptar...

E.F.: Así es y el resultado ya se conoce. Yo quería saber si con esos ofrecimientos del Gobierno nacional cambiaba algo en la colectividad. Yo dije que si se cambiaban las posturas no sería conmigo en la presidencia. El comunicado del Directorio fue claro y se recordó que se vota en bancada y debe acatar las decisiones de las mayorías. Entonces seguimos en la independencia y nuestro compromiso es con Colombia.

Laura sarabia Exdirectora del DPS | Foto: COLPRENSA

SEMANA: ¿Cuál fue el papel de Laura Sarabia, directora del Dapre, en todo esto que pasó?

E.F.: Varios congresistas me llamaron a decirme que desde la Casa de Nariño habían llamado, pero no me dieron nombres. No puedo afirmar que fue ella, pero lo cierto es que llamaron para presionar mi salida. No obstante, los congresistas respondieron que las decisiones se tomarían en independencia y que el Partido Conservador ha sido claro desde el principio. En esas llamadas respondieron que al conservatismo le interesa es hablar de seguridad, de la economía del país, de la confianza inversionista y todo lo que está pasando, porque la gente siente que el país está muy desordenado y que no apoyaremos las reformas que están en trámite.

SEMANA: Varios senadores le dijeron a SEMANA que esas llamadas las hizo Laura Sarabia, pero al margen de eso el Gobierno Petro quería sacarlo de la dirección. ¿Por qué es incómodo Efraín Cepeda para el Ejecutivo?

E.F.: Eso está claro, el Gobierno Petro quería sacarme de la presidencia, porque yo he sido firme en mis posturas y así se ha mantenido el conservatismo. Me quieren sacar porque no nos hemos dejado tentar por el Gobierno nacional y lo que hemos pedido son discusiones técnicas y de cara a la ciudadanía. No podemos ser, en un partido de 175 años de historia, notarios de reformas gubernamentales.

SEMANA: Al decir que no se han dejado tentar, ¿el Gobierno Petro le ha hecho algún ofrecimiento?

E.F.: No, el Gobierno se ha dedicado a hablar directamente con los congresistas uno a uno y no con la institucionalidad del partido.

Efraín Cepeda criticó al presidente Gustavo Petro. | Foto: Foto 1: Partido Conservador / Foto 2: Presidencia

SEMANA: Entonces el Gobierno quiso aplicar la misma estrategia que con el Partido Liberal donde hace el llamado menudeo para dividir...

E.F.: Sí, esa ha sido la estrategia que se ha desarrollado desde el Ministerio del Interior para dividir aunque esta colectividad no se ha dejado doblegar por las intenciones del Ejecutivo y debo hacer un reconocimiento a los congresistas y el Directorio Nacional y que se han mantenido firmes.

SEMANA: ¿El Gobierno Petro quiso hacer estallar el Partido Conservador?

E.F.: Pues quiso sacar del camino a Efraín Cepeda, eso está muy claro. Yo soy muy incómodo para ellos, pero perdieron y fracasaron en su objetivo. Se sometieron a una derrota innecesaria.

SEMANA: Sin embargo, la llegada de la ministra del Deporte sigue relacionándose con representantes a la Cámara conservadores. ¿Qué implicación tiene eso en el partido?

E.F.: Son actuaciones a título personal, el Gobierno es el nominador y los organismos de control del partido vigilarán que se cumpla con la ley de bancada y se cumplan las decisiones tomadas.

SEMANA: ¿Eso significa que deben votar en contra de las reformas y acatar la decisión de las mayorías?

E.F.: Claro, mientras la bancada no quiera cambiar de postura frente al Gobierno, pues se deben respetar las decisiones tomadas y se aplicará la ley de bancadas.

SEMANA: En cinco meses habrá cambio de mesa directiva en el Senado para la tercera legislatura. A usted lo han postulado para llegar a la presidencia del Congreso. ¿Esto que está pasando cambia en algo el panorama?

E.F.: Yo no he postulado mi nombre, algunos compañeros lo han hecho, pero no estoy en campaña ni nada parecido. Pero esto que pasó no dividirá al partido, porque queda mucho tiempo todavía.

SEMANA: Pero para el Gobierno Petro sería una pesadilla que usted fuera el presidente del Congreso en la tercera legislatura...

E.F.: (Risas) Así es y ya mandaron señales claras, porque si no me querían en la presidencia del Partido Conservador pues mucho menos en la del Congreso.

SEMANA: ¿Cómo quedó su relación con el senador Carlos Andrés Trujillo?

E.F.: Sin ninguna diferencia, él me acompañó en su voto en mi ratificación. Sus amigos hicieron lo propio así que no hay ninguna división.

SEMANA: ¿Qué les dice a los colombianos que dicen que el conservatismo se entregó al Gobierno?

E.F.: Que es falso que el Ministerio del Deporte sea del Partido Conservador, que si unos pocos representantes recomendaron esa hoja de vida pues serán ellos los que respondan por sus actos y que no tenemos nada que ver con la nueva funcionaria y que nos mantenemos en la independencia.

SEMANA: ¿Votarán en contra de la reforma pensional?

E.F.: Si los articulados siguen como están, el Partido Conservador votará en contra.

SEMANA: ¿La reforma a la salud?

E.F.: Igualmente, votaremos en contra, porque hicimos un gran trabajo para concertar y no se logró.

SEMANA: ¿La reforma laboral?

E.F.: Votaremos nuestra reforma que sí genera empleo y dinamiza la economía, pero la del Gobierno en contra.

SEMANA: ¿Sigue dialogando constantemente con el expresidente César Gaviria?

E.F.: Claro que sí, hemos tendido puentes y conversamos mucho sobre la reforma a la salud. Mantenemos ese diálogo sobre los temas de la nación.

SEMANA: El presidente Petro lleva 18 meses en la Casa de Nariño y, según encuestas, la gobernabilidad no va bien. ¿Alguna recomendación al mandatario?