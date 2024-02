Esta es la insólita película detrás de la nueva MinDeporte. Gobierno Petro quiso dividir a los Conservadores y no pudo

Omar Yepes, expresidente del Partido Conservador, dice que nueva mindeporte no es “asexuada” políticamente: “A otro perro con ese hueso”

Sin embargo, un grupo de conservadores en la Cámara de Representantes fueron acusados de colaborar con el Gobierno para pasar la reforma a la salud en segundo debate. De hecho, Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, dijo que “ayudaron” con el quorum, sugiriendo que hubo un acuerdo, pero fue desmentido por varios parlamentarios azules. Igualmente, las redes sociales no perdonaron y criticaron abiertamente a quienes fueron vistos en esa tarea junto con el Gobierno.

Por las tensiones anteriores, más de uno se sorprendió ante la posibilidad de que los conservadores volvieran al gabinete por medio de la ministra del Deporte. El rumor en los pasillos del Congreso apunta a que se trata de una petición conjunta de varios representantes a la Cámara de la corriente de Trujillo, pero no ha sido presentada formalmente como su ficha y ningún congresista la reclama como tal.

En la mañana del miércoles, poco después de conocerse el nuevo nombramiento, Cepeda salió a asegurar que no era cuota oficial del partido y que él mismo desconocía de dónde vino el perfil.

Directorio Conservador no aceptó la renuncia del senador Efraín Cepeda a la presidencia del partido

“Debo afirmar enfáticamente que ninguna persona que haga parte del Gobierno nacional lo hace en nombre del Partido Conservador Colombiano. Debo afirmar que al nombrar a esta persona no sé cuál es la intención del Gobierno, pero las posiciones del partido frente a las reformas, que fueron posiciones analizadas y discutidas, continúan con plena vigencia. Las hemos anunciado profusamente y no hay modificación alguna sobre las mismas”, expresó.

Además, aseguró que “aparentemente salió de algún grupo de la Cámara, no del Senado de la República”, dado que esta última corporación expresa no conocerla. Finalmente, concluyó que “no representa la oficialidad”. Incluso, dijo que si se cambiaba de postura no iba a ser durante su presidencia.