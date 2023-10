¿El canciller Álvaro Leyva mintió en su hoja de vida?

Al tiempo de haber solicitado la información correspondiente, pidieron al secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar Ramírez, la hoja de vida y los soportes académicos del canciller. ” La Cancillería respondió enviando la hoja de vida de Leyva, pero no los soportes. A la fecha de hoy no los hemos recibido, a pesar de que hemos insistido por medio de otros correos. ”

Cuando buscaron al canciller para aclarar lo referente al título de economista que dice tener, pero nunca termino, este señaló que “Nunca he dicho que me gradué porque no me gradué. Sería ridículo decir lo contrario”, dicha respuesta del canciller fue enviada por WhatsApp; sin embargo, Casa Macondo dijo al canciller que en Wikipedia y además en la página de la Cancillería aparece como graduado, a lo cual Leyva guardo silencio.