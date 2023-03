“El Gobierno Petro es sumamente frágil” : Monseñor Darío Monsalve habla del papel del presidente y la ‘paz total’

SEMANA: ¿Qué está pasando con los grupos armados que están alborotados en las regiones?

DARIO MONSALVE: Es lo que siempre venía pasando, lo que hay ahora es una dinámica de expectativas desencontradas. Las expectativas que la gente manejaba siempre eran las del ejercicio del Gobierno con todos sus modelos de poder y de autoridad. Y, por lo general, muy monolítico. Ahora estamos en un ejercicio político que no tiene todo el poder político, no tiene los organismos del Estado, no tiene todo el visto bueno del poder económico, mediático, no tiene el visto bueno completo de la fuerza pública. Es un Gobierno que es muy frágil, pero su fortaleza es precisamente esa fragilidad en la medida en que sea coherente con una voluntad de paz más que de cambio.

SEMANA: ¿Cómo así un Gobierno frágil?

D.M.: Sí, es el Gobierno más frágil de la historia de Colombia porque es un Gobierno que tiene el ejecutivo y una parte del legislativo, que tiene a los organismos de Estado en contra de una forma impresionante. Eso no se había visto en la historia del país; una Procuraduría y una Fiscalía en su contra; tiene a unas fuerzas políticas poderosísimas con gran poder económico. Y tiene un andamiaje mediático en contra. Los colombianos tenemos que recurrir a los canales internacionales para conocer un poco más lo que pasa dentro del país porque ya no vemos sino una sola cara de la moneda. Este es un Gobierno sumamente frágil y por eso es muy importante preservarlo porque es el camino hacia un país fuerte.

Darío Monsalve dice que los grupos armados no han mostrado disposición de paz porque son alzados en armas. - Foto: Archivo Semana

SEMANA: ¿No cree que los grupos armados no están mostrando disposición para negociar? El país tiene a un presidente de izquierda, que ha mostrado su intención de paz, que en pocos meses le abrió la puerta a los diálogos.

D.M.: Es todo lo contrario. Yo diría exactamente lo contrario. Los grupos armados nunca han querido la paz, por eso son grupos armados y son violentos. Su violencia, ahora es igual o quizás menor en algunos campos, pero la violencia siempre ha sido horrorosa. Quienes no quieren que este gobierno peleche son exactamente los que en la teoría no hacen parte de los grupos armados, pero sí de una intransigencia política, económica, social y mediática.

SEMANA: Pero el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN son quienes se han alborotado en el país. No es secreto.

D.M.: Lo importante es que eso que se está planteando con todas estas gentes lo aprecien y lo quieran también los sectores que no dieron origen a este Gobierno. Así como 5 planetas se alinearán en estos días, nosotros también vamos a tener que alinearnos en torno a que este cuatrienio ponga unas bases de un nuevo marco de convivencia y patriotismo que no es precisamente el que ahora quieren manifestar con el escudo nacional, utilizado para expresar un santo y seña en contra de este Gobierno (...).

SEMANA: ¿Hizo bien Gustavo Petro en suspender los diálogos con el Clan del Golfo por sus ataques en Antioquia?

D.M.: No creo que en la construcción de paz tengamos que movernos entre el sí y el no. Creo que debemos movernos más entre el siéntese y el párese. Y el primero es mucho más importante. El siéntese es casi que un mandato que se exige cuando uno está construyendo algo, cuando uno está proyectando un proceso de protección de la vida y de los bienes y el futuro del pueblo colombiano. Ese deber de sentarse es imperativo y no solo con las organizaciones armadas, sino con todos estos sectores sociales y de poder que están en esta tónica. El pueblo colombiano espera que todo el pueblo colombiano se siente a cooperar y a buscar juntos el camino. También que no solo haya delegaciones que vayan a las mesas a hablar, sino que existan delegaciones de la misma sociedad y el Estado que vayan a los territorios a hablar con la gente porque tienen mucha desinformación.

SEMANA: ¿Le preocupa que todos los gobernadores se le hayan revelado al presidente Gustavo Petro? No se quedaron callados y han denunciado cómo se recrudeció el conflicto en sus territorios.

D.M.: Estamos preocupados, pero lo raro es que apenas en este tiempo están preocupados, tuvimos un Gobierno que bombardeó a menores de edad, que atacó comunidades, a población civil, un Gobierno donde hubo todo tipo de abusos y excesos. Digo yo: ¿hasta dónde es realidad y manipulación todo lo que está ocurriendo?

Monseñor Darío Monsalve insiste en que el Gobierno debe ir despacio en su búsqueda de la paz. - Foto: foto: Luis Ángel Murcia

SEMANA: Pero no son inventos. Lo denuncian los gobernadores que están en los territorios. Uno de ellos, el de Vichada, casi termina secuestrado.

D.M.: Está bien que lo digan, está bien que le echen mano al escudo nacional, son muy santanderistas. El escudo nacional viene desde Carlos V; después, en 1834, Francisco de Paula Santander lo estableció y refleja ese santanderismo donde al cóndor lo pusieron a mirar solo para un lado, no para la izquierda sino hacia la derecha, y no lo han puesto mirando al frente. El país sigue siendo el mismo, los índices de sostenibilidad siguen siendo los mismos, así haya crisis, no solo son locales sino globales, y peores. Lo que se ha creado es un ambiente, es un clima. No le han dado al menos un año al presidente para evaluarlo, sino que desde el día siguiente iniciaron a evaluarlo de una forma inusual. Ahora, ni siquiera se ha concluido el séptimo mes del Gobierno y hay gente sacando conclusiones.

SEMANA: Por último, ¿qué cree que debe hacer Gustavo Petro para enderezar el rumbo de la ‘paz total’?

D.M.: El proceso debe contemplar unos períodos de evaluación interna amplia. Esto a las carreras, a los trancazos, a rajatabla no nos va a permitir salir de la bullaranga, de la algarabía. Necesitamos un poco de calma en esto. Yo le pido eso al presidente y al gobierno que se multiplican y tienen un trabajo abismal. Tienen que ir racionalizando un poco el proceso, dosificándolo, es necesario que el país entero de un paso de madurez política (...) este es un Gobierno nuevo, frágil, débil y todos quieren reventar la cuerdita frágil y débil. Yo sin ser ni petrista ni antiuribista ni nada de esas cosas digo: no revienten la cuerda débil.