El origen de la tormentosa relación entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa

El presidente Gustavo Petro no ha encontrado un camino sencillo para imponer su voluntad desde que asumió la dirección del Ejecutivo, el 7 de agosto del 2022. De hecho, luego de nueve meses de mandato, el país ya vio un voluminoso cambio en el gabinete ministerial, lo que derivó en la ruptura de la coalición de Gobierno.

A esto se suman otros elementos como las polémicas suscitadas a partir de sus proyectos, como la ya aprobada reforma tributaria, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) -que está a una firma de convertirse en ley-, o la controvertida reforma a la salud que sigue en discusión.

Pero eso no ha sido todo. El presidente Petro también ha protagonizado un choque de trenes con la institucionalidad e independencia de poderes, puntualmente, con el jefe de la Fiscalía General de la Nación, Francisco Barbosa.

El 2023 arrancó con importantes turbulencias entre el mandatario y el fiscal general. En el marco de la denominada ‘paz total’, el Gobierno le pidió a la Fiscalía suspender las órdenes de captura y dejar en liberad a 16 peligrosos criminales del Clan del Golfo y los Pachenca. En su momento, dicha petición fue negada por el ente acusador.

Sin embargo, más adelante, la Fiscalía cedió con la suspensión de las órdenes de captura contra disidentes de las Farc y miembros del ELN, precisamente, atendiendo las intenciones del Gobierno por trabajar en aras de la paz.

La relación entre el presidente Petro y el fiscal Barbosa ha sido tormentosa y no parece mejorar con el tiempo. De hecho, el mismo jefe del ente acusar la calificó como “tóxica” en días pasados.

“El fiscal soy yo”

La ya extensa puja entre el fiscal general y el presidente de la República escribe un nuevo capítulo con las recientes declaraciones de ambos funcionarios.

En primera instancia, Barbosa le hizo una fuerte advertencia al presidente Petro por las publicaciones que ha hecho en su cuenta oficial de Twitter en contra de Daniel Hernández, el fiscal que tuvo a su cargo los expedientes de Odebrecht, el Caso Hyundai, la Ñeñepolítica, entre otros.

Para Barbosa, es más que inaudito que un jefe de Estado califique de ‘aliado del Clan del Golfo’ a un funcionario. Según dice, esta situación pone en grave riesgo la vida e integridad del fiscal Hernández. La situación tiene un agravante puesto que en la publicación citada por Petro aparece una fotografía del hijo menor del delegado de la Fiscalía.

“El presidente Gustavo Petro fijó un trino en contra de un funcionario judicial de la Fiscalía General, en donde señaló que hay una especia de contumacia o apoyo a los asesinatos que comete el Clan del Golfo”, advirtió Barbosa.

“Quiero recordarle, porque creo que se le olvidó, que ese funcionario fue víctima de la Masacre de La Rochela, donde fue asesinado su padre por los paramilitares”, anotó.

El jueves, 4 de mayo, Barbosa volvió a arremeter contra el mandatario y dijo: “curioso que el presidente se ponga a fijar trinos acusando a la Fiscalía de favorecer a los paramilitares cuando él, a través de una firma, le solicitó al fiscal, hace cuatro meses, soltar a narcotraficantes y herederos de los paramilitares del Clan del Golfo. Ahora los pájaros tirándole a las escopetas”.

El jefe del ente acusador recordó que la entidad “está empujando las investigaciones” y le pidió al presidente Petro que le explique al país lo que ha hecho en los últimos tres meses. “¿Y qué están haciendo en Colombia? Tratar de beneficiar, por todos los medios, a narcotraficantes. Beneficiar al Clan del Golfo. Hace unos días, el señor alto comisionado para la Paz dijo que no iba a haber negociación con narcotraficantes o negociación política con narcotraficantes, pero luego sale una entrevista en las que dice que están explorando vías jurídicas para encontrar los caminos para resolver el problema del Clan del Golfo”, sostuvo.

“¿Quién es el que está negociando con narcotraficantes y con paramilitares? A mí que no me venga con la historia el presidente Petro, en una política no de jefe de Estado, sino de tuitero de oposición de su propio Gobierno y de la institucionalidad colombiana, de decirle a la Fiscalía que tiene que empujar las investigaciones. Él no es el fiscal y nadie lo eligió para ello. El fiscal soy yo. En ese sentido, adelantamos las investigaciones. Si hay dudas, en el marco de la autonomía y la independencia se adelantarán”, señaló.

“Yo soy el jefe de Estado, por tanto el jefe de él”

El presidente Gustavo Petro se encuentra por estos días en España, en el marco de una visita diplomática. Desde la ciudad de Salamanca, el mandatario respondió a las críticas del fiscal Barbosa y lanzó un nuevo revés contra el jefe del ente acusador.

“El fiscal olvida una cosa y que la Constitución ordena. Yo soy el jefe de Estado, por tanto, jefe de él”, dijo el presidente Petro.

La réplica del fiscal general no demoró. En diálogo con SEMANA, Francisco Barbosa rechazó la declaración del mandatario. “Esa es una gravísima manifestación contra la independencia judicial en Colombia y la división de poderes. Estas declaraciones ponen en riesgo la existencia del Estado de Derecho”, dijo.

“A mí, como fiscal general, me eligió la Corte Suprema de Justicia, y el presidente no es mi jefe ni me investiga ni estoy bajo sus órdenes. Su declaración implicaría que la Corte Suprema de Justicia es también una subalterna del presidente de la República. La justicia colombiana y la Fiscalía están en serio peligro con esas declaraciones. Si ese es el criterio que tiene el Jefe de Estado, la Fiscalía, una vez termine mi periodo, podría ser una dependencia de la Casa de Nariño”, advirtió Barbosa.

La polémica continuó con la respuesta del presidente Gustavo Petro. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario publicó un pantallazo del Artículo 115 de la Constitución Política de Colombia, donde textualmente dice:

“El presidente de la República es el Jefe del Estado, Jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa”.

En ese orden de ideas, el presidente Petro se valió del mencionado artículo de la Constitución para argumentar que es el jefe del fiscal general de la Nación. Sin embargo, su aseveración va en contravía del concepto de independencia de poderes, el cual -se supone- caracteriza a los entes de control, como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.

Sin duda, el debate motivado por la fuerte tensión entre el fiscal Barbosa y el presidente Petro continúa. Es más, ya ha derivado en opiniones provenientes de voces como la del exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien dijo: “esto es muy grave, es una ruptura del orden constitucional de la República. Los poderes públicos actúan coordinadamente sin que uno pueda subordinar al otro. El poder judicial es un órgano autónomo e independiente que no puede estar sometido a la voluntad y a los caprichos del poder gubernamental”.

Otro que se sumó al debate fue el expresidente Iván Duque, quien expuso su opinión en Twitter. “Ser jefe de Estado no significa ser emperador y pretender someter la independencia de poderes y a los organismos de control. La Fiscalía no está supeditada a los caprichos de ningún gobernante. Pretenderlo es romper la constitución”, apostilló.