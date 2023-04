“Hay una relación medio tóxica”: fiscal Francisco Barbosa sobre las reuniones que ha tenido con el presidente Gustavo Petro

El fiscal general Francisco Barbosa es uno de los funcionarios públicos que, en la mayoría de ocasiones, no está de acuerdo con el plan de Gobierno del presidente Gustavo Petro, principalmente en temas que tienen que ver con la seguridad del país.

En el tiempo que lleva Gustavo Petro como presidente de la República, ya se reunió alrededor de seis veces con Barbosa, pues sus conversaciones son necesarias para la construcción de una nación más justa.

No obstante, la tensión entre el mandatario y el ente acusador es notoria, incluso en diferentes entrevistas con Vicky en Semana, el fiscal Barbosa han lanzado fuertes críticas; por ejemplo, semanas atrás, dijo: “Necesitamos una ley de sometimiento, no un proyecto que tenga componentes de proceso de paz”.

Ahora, entre las más recientes declaraciones de Barbosa, se refirió a la relación que tiene con el jefe de Estado colombiano y lo hizo mediante una entrevista con la periodista española Eva Rey, en el programa Desnúdate con Eva.

Lo primero que expresó el fiscal es que cree que él es el funcionario público con el que más se ha reunido el presidente Gustavo Petro: “Me imagino que es conmigo y hemos conversado largamente. Es un hombre amable, es una persona cordial y escucha”, rememoró Barbosa.

Sin embargo, de inmediato, la cabeza del ente investigador en el país fue enfático y recalcó las diferencias que tiene con el mandatario: “Somos personas muy diferentes, en muchos sentidos; yo soy un hombre ordenado, él es desordenado, por ejemplo; yo soy disciplinado, yo no sé qué tan disciplinado sea él... Es parte de su personalidad y de su manera de actuar”.

En la misma línea, respecto a las cualidades del presidente Gustavo Petro, en vínculo con el actual cargo que tiene, Barbosa manifestó: “Eso fue lo que escogió el pueblo colombiano. A veces quedo perplejo porque yo hablo con él y al cabo de unos días algún funcionario suyo, que probablemente no habla con él como yo hablo, dice exactamente lo contrario a lo que conversamos en una reunión”, precisó el fiscal Barbosa.

De igual manera, en vista de los desacuerdos que hay entre el presidente y el fiscal general, se ha catalogado su relación como “tóxica”, calificativo ante el cual Francisco Barbosa dio una particular respuesta.

“Hay una relación medio tóxica. Podemos hablar hoy, pero al día siguiente hay un ministro de Justicia, que estuvo en la reunión, por ejemplo la que tuvimos previamente, y dice ‘que no se discutió lo que se discutió' yo qué hago. Tengo que salir a decirle al país que ese ministro malinterpretó al presidente”, argumentó Barbosa.

Y agregó: “O si el señor Rueda, comisionado para la Paz, dice ‘no estamos negociando con narcotraficantes’, excelente, eso me lo dijo el presidente, pero ‘estamos habilitando conversaciones para abrir canales jurídicos’ porque ellos tienen control en el territorio, porque tienen economía, porque tienen sometidas las organizaciones criminales y porque el Clan del Golfo no puede ser limitado de narcotráfico, entonces ¿qué es eso?”, interrogó el fiscal general de la Nación.

Antes de terminar esta parte de la entrevista en Desnúdate con Eva, el fiscal Barbosa dijo que “el presidente está siendo malinterpretado por sus ministros, pero, por lo pronto, sigo creyendo en que hay una idea y una buena voluntad de que cuando el presidente habla conmigo no me está engañando, sino que me está diciendo la verdad... Uno tiene, en principio, que creerle a un presidente de la República”, concluyó Francisco Barbosa.

