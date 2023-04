“Necesitamos una ley de sometimiento, no un proyecto que tenga componentes de proceso de paz”, la dura crítica del fiscal Barbosa

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, fue enfático en decir que defenderá ante el Congreso de la República, la próxima semana, los nueve puntos que deberían considerarse para consolidar una mejor normativa en medio de la propuesta de Ley de Sometimiento del presidente Gustavo Petro. El fiscal Barbosa está seguro que, en el marco del debate parlamentario, “seguramente serán acogidos o la gran mayoría”.

De igual forma, el jefe del ente acusador lanzó una fuerte crítica sobre el ‘cheque en blanco’ que quedaría abierto con la propuesta y fue claro en decir que “necesitamos un proyecto de ley de sometimiento, no un proyecto de ley de sometimiento que tenga unos componentes de proceso de paz, porque eso no tendría sentido para el país”.

Y es que para el fiscal general la propuesta del gobierno Petro tiene varios elementos que ponen en riesgo el Estado de derecho. Barbosa ha asegurado que seguirá obrando con firmeza en la defensa de institucionalidad colombiana y, gracias a ello, se ha “logrado impedir” que el narcotráfico “pase en esos proyectos que se están presentando y que tenemos que ponerle freno a las intenciones de que se desmantele el Estado de derecho”, dijo recientemente en entrevista con Noticias RCN.

Fiscal general manifiesta su preocupación con la Ley de Sometimiento y espera que Colombia no se convierta en un ‘narco-Estado’ - Foto: fiscalía general de la nación

Sobre el tema, ya son dos encuentros los que ha sostenido el fiscal Barbosa con el presidente Petro. En el primero, de acuerdo con el fiscal general, le expuso al mandatario los nueve puntos que debían tenerse en cuenta para llevar a mejor término la propuesta de sometimiento, pero el resultado de dicha reunión generó un resultado que lo dejó decepcionado.

Barbosa afirmó que, en su momento, el presidente Petro le indicó que sus reparos serían discutidos con el ministro de Justicia, Néstor Osuna, pero al final se radicó un texto en donde no se realizó un ajuste a profundidad en las consideraciones que él había manifestado en la reunión con el jefe de Estado.

El fiscal aseguró que en el texto radicado se hizo un cambio de forma en el contenido, pero siguen estando los mismos problemas de fondo, además, precisó que se han agregado “otros problemas adicionales”.

La Ley de Sometimiento traería muchos beneficios para delincuentes, especialmente narcotraficantes, según el fiscal general (Imagen de referencia) - Foto: Getty Images/iStockphoto

Es importante precisar que, el pasado 16 de marzo, el fiscal Francisco Barbosa habló en Vicky en SEMANA, donde también manifestó que sus reparos con la ley de sometimiento no es un asunto personal en contra del presidente Gustavo Petro. Pero reconoció que no es admisible que en el texto radicado no se busquen caminos para lograr consensos en los cuestionamientos presentados, en especial cuando se basan en fundamentos constitucionales.

El funcionario también manifestó sus cuestionamientos sobre la propuesta de concebir el principio de oportunidad como un indulto.

“Eso no puede ser visto de esa manera. Las personas que redactaron esto tienen una gran responsabilidad también frente al país. Porque no es posible que se le trate de meter trampas al país. Eso es una trampa lo que se ha hecho y las trampas tienen que ser denunciadas desde el punto de vista político. Desde el punto de vista judicial tendrán unas explicaciones. Pero mi tarea, en este caso legislativa, es la de poder decir cuál es el fundamento y la protección del sistema constitucional en Colombia”, agregó en Vicky en SEMANA el fiscal Francisco Barbosa.

Han sido dos reuniones entre el presidente Petro y el fiscal Barbosa sobre la Ley de sometimiento - Foto: Juan Carlos Sierra-Semana/Fiscalía

En el segundo encuentro entre Petro y Barbosa, que duró más de dos horas, de acuerdo con la Casa de Nariño, fue cordial y productivo, y giró alrededor de las dudas que ha manifestado el fiscal Barbosa sobre los alcances de la ley de sometimiento, la cual, según el jefe del ente acusador, beneficiaría a poderosos narcos.

En ese sentido, el presidente Petro, en compañía de varios integrantes de su gabinete, le aseguraron a Barbosa que la ley de sometimiento está lejos de beneficiar a narcotraficantes y que, por el contrario, su objetivo es luchar con contundencia ese tipo de estructuras criminales.

“En aras de seguir avanzando en la lucha contra el narcotráfico, reafirmamos que el proyecto de sujeción a la justicia tiene el firme objetivo de enfrentar con contundencia las acciones del narcotráfico y, también, proteger a los cultivadores, quienes son el eslabón más débil en la cadena. Para ello se requiere de una estrategia integral que además vele por la preservación del medio ambiente”, sostuvo la Casa de Nariño.

También detalló: “Fueron atendidas las dudas del Fiscal General frente al proyecto de ley, con lo cual se acordaron mesas técnicas para un trabajo conjunto y se reafirmó el compromiso de lucha contra el narcotráfico”.