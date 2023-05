“Ser jefe de Estado no significa ser emperador”: Iván Duque arremete contra el presidente Gustavo Petro

El expresidente Iván Duque opinó sobre las últimas declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que es el jefe de Estado, por tanto, también es el jefe del fiscal Francisco Barbosa. De acuerdo con el exmandatario, el cargo que ostenta su sucesor no significa que sea “emperador” o someter la independencia de poderes en el país.

Además, el exmandatario aseguró que la Fiscalía General de la Nación no puede estar supeditada a los “caprichos” de un gobernante.

“Ser jefe de Estado no significa ser emperador y pretender someter la independencia de poderes y a los organismos de control. La Fiscalía no está supeditada a los caprichos de ningún gobernante. Pretenderlo es romper la constitución”, publicó Iván Duque en su cuenta de Twitter.

Ser Jefe de Estado no significa ser emperador y pretender someter la independencia de poderes y a los organismos de control.

La Fiscalía no esta supeditada a los caprichos de ningún gobernante.

Pretenderlo es romper la constitución. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 5, 2023

El presidente Gustavo Petro generó una nueva polémica en Colombia. Desde Salamanca (España) el mandatario colombiano le respondió al fiscal Francisco Barbosa, quien hace unas horas lanzó duras críticas en su contra.

El presidente Gustavo Petro y el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa - Foto: Fiscalía

La tensión entre el presidente Petro y el fiscal Barbosa ha venido aumentando con el paso de los días. Este jueves, el fiscal Francisco Barbosa cuestionó duramente al presidente Gustavo Petro.

“Hoy el director del CTI está enviando una comunicación a la Unidad Nacional de Protección. El presidente Petro fijó un trino contra un funcionario de la Fiscalía, el fiscal Daniel Hernández, en donde señaló que hay una especie de coadyuvancia o apoyo, si se quiere, al Clan del Golfo o los asesinatos que comete el Clan del Golfo por parte de ese funcionario. El presidente fijó el trino y acompañó una publicación en donde está el hijo menor del fiscal Hernández. Quiero recordarle al presidente, porque creo que se le olvidó: Daniel Hernández es un funcionario que fue víctima de la masacre de La Rochela porque su padre fue asesinado por los paramilitares. Decirle a una víctima, reconocida además en una sentencia de la Corte Interamericana por el asesinato de su padre por parte de los paramilitares, que es un defensor de los paramilitares, es una acusación gravísima”, dijo Barbosa.

El fiscal general Francisco Barbosa. - Foto: Fiscalía

Por esa razón, el mandatario colombiano fue consultado sobre esa postura y lanzó una frase que abrirá un debate en el país sobre la independencia judicial.

“El fiscal olvida una cosa y que la Constitución ordena. Yo soy el jefe de Estado, por tanto, jefe de él”, dijo Petro.

El fiscal Barbosa respondió haciendo un llamado de alerta a la comunidad internacional ante una “seria amenaza a la independencia de la justicia” por parte del presidente Gustavo Petro.

En diálogo con SEMANA, el fiscal Barbosa rechazó esa declaración. “Esa es una gravísima manifestación contra la independencia judicial en Colombia y la división de poderes. Estas declaraciones ponen en riesgo la existencia del Estado de Derecho”, dijo.

“A mí, como fiscal general, me eligió la Corte Suprema de Justicia, y el presidente no es mi jefe ni me investiga ni estoy bajo sus órdenes. Su declaración implicaría que la Corte Suprema de Justicia es también una subalterna del presidente de la República. La justicia colombiana y la Fiscalía están en serio peligro con esas declaraciones. Si ese es el criterio que tiene el Jefe de Estado, la Fiscalía, una vez termine mi periodo, podría ser una dependencia de la Casa de Nariño”, advirtió Barbosa.

Presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa. - Foto: Presidencia

“Hago un llamado a la comunidad internacional porque lo que acaba de hacer Petro es un primer zarpazo a la justicia en Colombia, y a la existencia del Estado de Derecho. Sus declaraciones ponen en riesgo la existencia de la Corte Suprema de Justicia”, señaló.