Gustavo Petro quiere que Laura Sarabia vuelva al Palacio, a pesar de los escándalos. Los detalles de un regreso que sería una tormenta

Y también en la forma como la defendió mientras el país se le venía encima. “Sé lo que ha pasado alrededor de quien me acompañaba casi en todos estos eventos y que en cierta forma era mi mano derecha desde el punto de vista administrativo de mi gestión cotidiana. No han parado ni siquiera a pensar qué podría pensar una joven mujer recién parida, dicen en mi tierra, con su primer niño en su primera experiencia maternal , cuando le sucede un hecho en su vida doméstica que la hace sentir en la zozobra”, dijo conmovido.

En Colombia, en principio, todo investigado puede estar en libertad mientras las investigaciones avanzan. Pero hay tres excepciones en las que la fiscalía puede pedir la detención de una persona, aun cuando no exista una condena en su contra. La primera es que sea un peligro para la sociedad, cosa que Sarabia no representa. La segunda, que pueda existir riesgo de fuga, lo cual tampoco aplica, pues la exfuncionaria siempre ha estado presta a colaborar con la justicia. Y la tercera, que pueda alterar las pruebas del proceso, en lo cual se suelen evaluar esas posiciones de poder cuando existen subalternos que deben testificar.

“Yo sentía que me iban a dejar ahí, que no iba a volver a salir (...). Me hicieron el polígrafo y me dijeron: ‘Usted se puede burlar de ese aparato, pero de nosotros no. Esta noche no va a su casa, de aquí va presa, y le vamos a hacer un allanamiento a todos sus hermanos y a usted’”, aseguró Meza en su momento a Vicky Dávila, directora de SEMANA.