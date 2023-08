El presidente Gustavo Petro registra una desaprobación del 62 por ciento, según encuesta; su aprobación va en caída

La popularidad del presidente Gustavo Petro no atraviesa su mejor momento. Este martes 22 de agosto, Opinómetro y La W revelaron una nueva encuesta que confirma que la desaprobación del jefe de Estado va en aumento a medida que pasan los días.

Los más recientes escándalos producidos por el supuesto ingreso de dineros a su campaña presidencial que no fueron reportados a las autoridades, los problemas de inseguridad en el país, los pocos resultados de la ‘paz total’, la incertidumbre económica y un gabinete que no despega serían, entre otras, las razones del bajonazo en la popularidad del presidente.

La encuesta fue más allá y preguntó a los ciudadanos si estaban de acuerdo o en desacuerdo con que el exjefe de las AUC, Salvatore Mancuso, quede en libertad cuando llegue a Colombia por haber sido designado gestor de paz. El 74 % respondió que estaba en desacuerdo y el 17 % de acuerdo. El 6 % no sabe y el 3 % no responde.

El grueso de los colombianos no quiere que Salvatore Mancuso quede libre apenas pise territorio colombiano, según Opinómetro. | Foto: JEP

Otra de las preguntas que formuló Opinómetro para La W es si la Procuraduría debe, sí o no, suspender a funcionarios de elección popular. El 58 % respondió que sí, el 27 % que no y el 13 % no sabe.