“El tipo de congresista que le gusta al presidente Petro es el que aplaude todo lo que propone y nunca levanta una voz crítica”: Jennifer Pedraza

Oponerse a la reforma a la salud del presidente Gustavo Petro le significó a la representante Jennifer Pedraza convertirse en uno de los blancos de críticas del Gobierno y el petrismo. Ella asegura que el sistema sí necesita una reforma, pero no la que está proponiendo el jefe de Estado y está convencida que la única opción de cambio para el país no es Petro.

J. P.: Ha habido investigaciones periodísticas que así lo sugieren. Yo no tengo la prueba porque, si la tuviera, la estaría poniendo ante la Corte Suprema de Justicia. Pero todas las interacciones del Gobierno Nacional con el Congreso, su tono extorsivo con el Partido Verde y las denuncias sobre que presuntamente MinTic estaría repartiendo contratos y puestos, sumado a la participación que tienen en el Gobierno los que hicieron cuórum y votaron a favor, pues a mí me hacen sentir que el Gobierno está teniendo la misma relación que han tenido los gobiernos anteriores con el Congreso : una relación transaccional.

Pero cuando planteamos críticas lo que recibimos fue hablarle a una banda de maltratadores que empezaron a calumniarnos en todas las redes y medios. En ese momento vimos que no había disposición del Gobierno a concertar con las voces independientes, en parte, porque quizás ya había cuadrado con el resto de partidos. Ahí es cuando decidimos hacer públicas nuestras críticas y donde nos volvimos voces críticas. Yo voté no a la reforma a la salud porque mi principal preocupación es que se interrumpa la prestación de los servicios.

J. P.: Claro. Toda esta gente se refiere a nosotras como las muñecas de las EPS, hay fotos hipersexualizándonos, publicaciones refiriéndose a nuestra apariencia física, calumnias, señalándonos de estar compradas y financiadas por las EPS, lo cual no es cierto. Pero no les importa decir mentiras. Sí hay un componente sexista contra nosotras.

J. P.: Hay varios vicios de procedimiento que quizás no sean suficientes para que la Corte Constitucional la hunda, pero sí hay uno que me parece a mí esencial y es el vicio del bautizo de la reforma, que fue el hecho de que la hubieran radicado como una ley ordinaria, cuando es una ley estatutaria , porque reglamenta y modifica aspectos esenciales del núcleo del derecho fundamental a la salud.

J. P.: Hay otros vicios, por ejemplo, de antidemocracia de la reforma, como que no se nos permitiera intervenir o deliberar en la aprobación de ciertos artículos, proposiciones que no fueron sometidas a discusión o a votación en medio de la necesidad y el desespero del gobierno por aprobar la mayor cantidad de artículos cuando, por ejemplo, la bancada verde no estaba en plenaria. Ese tipo de cosas también son vicios, pero creo que el más contundente y el que puede ser sujeto, según la Corte Constitucional, de tumbar la reforma es el de que sea una ley estatutaria y no una ordinaria.

J. P.: El ministro Jaramillo, no sé si fue un error, fue supremamente agresivo contra la independencia. , Este intento de desconocer todas esas voces y la declaración del ministro Jaramillo en la que se refirió al Partido Verde, diciendo que realmente estaba en oposición, a mí me parece que es una declaración absolutamente violenta, en contra de la independencia.

J. P.: Sí, yo estoy decepcionada. Si bien no me arrepiento, este Gobierno no ha cumplido con la promesa de cambio que había prometido. Por el contrario, esa promesa de cambio se ha quedado enredada en la politiquería tradicional. Yo no quiero darle a Petro esa posibilidad de que él sea el dueño del cambio. Él prometió cambio, pero si no pasa, el cambio en Colombia va a llegar con Petro o sin Petro.