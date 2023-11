Jennifer Pedraza denuncia que el petrismo estaría pactando con Partido Liberal y la U porcentajes para EPS en reforma a la salud

En medio de la discusión de la reforma a la salud en el Congreso, una de las parlamentarias que se ha destacado sobre los demás por su posición firme y crítica, sin dejar de ser sustentada, en contra de la reforma a la salud, ha sido Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso.

En entrevista con SEMANA, Pedraza hizo una delicada denuncia de cómo el petrismo estaría acordando a puerta cerrada darles unos beneficios económicos a las EPS, solicitados por el Partido de la U y el Liberal, para que apoyen la reforma y poder sacarla adelante.

Jennifer Pedraza representante a la Cámara partido Dignidad | Foto: Guillermo Torres /Semana

SEMANA: ¿Por qué se opone a la reforma a la salud?

JENNIFER PEDRAZA (J.P.): Hay cosas del proyecto que sí me gustan. Por ejemplo, que la plata ya no la manejen las EPS. Yo sí creo que el trato diferencial de las clínicas o prohibir la integración vertical es bueno, así como mejorar las condiciones de los trabajadores; el problema es que, al corregir todos esos errores, lo que se propone para sustituir a las EPS no es suficiente.

Al día de hoy, no se ha definido quién va a hacer los contratos del sistema de salud. Las labores que hacen al día de hoy las EPS las reemplaza la Adres, pero se necesita un periodo de fortalecimiento presupuestal que no está contemplado con la rigurosidad que se requiere.

Adres tiene hoy 333 trabajadores y los mismos documentos dicen que tendría que pasar a tener 5.000 si se quiere hacer una revisión aleatoria de las facturas y, si se quiere revisar todas, debería tener 20.000. Son datos del Ministerio de Salud. Necesita planeación y presupuesto, por eso es que es tan grave que no haya un sustento fiscal. Tengo el temor de que las cosas que me gustan de la reforma sean demagogia y que no se vayan a cumplir.

Lo vengo planteando, pero el Gobierno está en la tónica de que concerta con los partidos tradicionales metiéndoles mermelada. Me tiene agotada lo que nos responde el Pacto. Dicen que estamos fleteadas por las EPS, que nos debemos a ellas. Juvinao, Miranda y yo presentamos una proposición para que no pasara esto, que el Gobierno les cedió a los partidos Liberal, La U y el Conservador.

El Gobierno les quita a todas las EPS casi todas sus funciones, pero tiene un artículo, que es el 53, que les entrega a las EPS, a pesar de que ya no van a realizar casi ninguna labor, del 5 % al 18 % de la UPC (unidad por capitación). Estamos hablando entre 3,5 billones y 5 billones de pesos por hacer casi nada. Les quita el hueso y les deja la carne.

SEMANA: ¿Su denuncia radica en que hay un acuerdo entre el Pacto Histórico y los partidos de la U y el Liberal para darles ese beneficio a las EPS y sacar adelante la reforma?

J.P.: Es así. Como el mico que iban a meter en el artículo 42.

Lo que quiero decir es que el Gobierno se presenta como el enemigo de las EPS, pero respalda y defiende un acuerdo con los partidos tradicionales, para darles entre 3,5 y 5 billones de pesos.

Se presenta como el enemigo de los politiqueros y del clientelismo en el sistema de salud, pero avala una proposición para repartir a dedo las direcciones de los hospitales públicos. Para mí, eso es una doble moral y rasero que tiene el Gobierno.

SEMANA: ¿En qué va ese artículo 53, que es el que se estarían concertando la U y el Partido Liberal con el petrismo?

J.P.: Todavía no se ha votado, pero en la subcomisión de la reforma nosotras, las tres representantes [Catherine Juvinao, Katherine Miranda y Jennifer Pedraza], presentamos una propuesta para que eso no fuera así de arbitrario. Y Mondragón, eso está grabado, el ponente del Pacto, dijo que no, que qué pena, pero que eso era un acuerdo con el Liberal, el Conservador y la U.

Jennifer Pedraza y María Fernanda Carrascal. | Foto: SEMANA

SEMANA: Sus críticas han cazado peleas con algunos congresistas del Pacto Histórico, ¿qué pasó con María Fernanda Carrascal?

J.P.: Me enfrenté con ella porque está diciendo mentiras abiertamente sobre el debate de la reforma a la salud. Ella sostuvo en sus redes sociales que el orangután de repartir a dedo las direcciones de los hospitales públicos se había metido en la subcomisión y es más grave porque sería como si nosotras, que hemos sido las que hemos denunciado el orangután, no hubiéramos dicho nada en la subcomisión; es más, como si lo hubiéramos metido nosotras, y eso es absolutamente falso.

Lo que el Gobierno avala se vota, sí, así que cuando decidió aprobar esa proposición, sabía que iba a quedar en la reforma a la salud. Yo le refuto y le demuestro que intentó meterse en la plenaria del día de ayer, pero me acordé de que ella no había ido.

En total, suma 31 días, más de un mes, en los que Mafe Carrascal no ha ido a sus labores parlamentarias por estar en viajes que no son obligatorios para los congresistas a nivel internacional. Me parece que si uno va a sustentar cosas como la que dijo, tiene que tener toda la información, de lo contrario cae en imprecisiones, como lo hizo.

SEMANA: ¿Por qué decidieron salirse de la plenaria junto a otros congresistas de oposición?

J.P.: Faltan aproximadamente algo más de 25 artículos de la reforma por votar, pero son los más graves. Yo he votado negativo a todas las propuestas de aplazamiento del Centro Democrático, porque quiero que se dé el debate, los argumentos están, falta el concepto fiscal.

A lo que no les voy a jugar es a que pretendan votar de a decenas de artículos de la reforma y los más importantes votarlos en bloques de a 10. El presidente Andrés Calle se había comprometido a la votación artículo por artículo, pero anunció la votación de varios, entre los que estaba el 58.

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza y el presidente Gustavo Petro | Foto: SEMANA

SEMANA: En medio de todo este panorama, ¿se arrepiente de haber apoyado a Petro en segunda vuelta?

J.P.: No, por un motivo, y es que la competencia que tenía era una que me impide votar por él porque era una persona que defendía públicamente que las mujeres estuviéramos planchando y cocinando, y no en la política y la ciencia. No hubiera votado por Rodolfo Hernández.

Pero quizás ahorita que sé todo lo que ha hecho el Gobierno del presidente Petro, tampoco votaría por él.

Es que Petro lo que ha hecho es incumplir su promesa de campaña. Si él hubiera hecho campaña diciendo: ‘mi reforma la voy a tramitar en el Congreso repartiendo puestos, voy a nombrar en los puestos a todos los politiqueros de los partidos tradicionales y voy a gobernar con personas denunciadas por corrupción, voy a darle scargos a los hombres acosadores o denunciados’, créame que no hubiera ganado, pero él lo que hizo fue prometer todo lo contrario.

Al día de hoy, creo que no volvería a votar por Petro, ni de aquí en adelante.