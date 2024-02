Elección del gobernador del Vichada, Hecson Alexis Benito, enfrenta varias demandas ante el Consejo de Estado

Una de las demandas es promovida por Neftalí Mosquera, donde se argumenta que el gobernador no estaba habilitado. Esa demanda fue admitida por el Consejo de Estado, el pasado 8 de febrero. Los delitos por los que fue condenado el gobernador son peculado por apropiación y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública.

“Con la elección del demandado se desconoció el artículo 111 de la Ley 2200 de 2022, en sus numerales 1° y 2°, que disponen que no podrá ser gobernador quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quien haya sido condenado a pena privativa de la libertad excepto por delitos políticos o culposos”, argumentó el demandante.

Según le dijo a SEMANA el gobernador, el 8 de diciembre de 2023, antes de que se posesionara, “el problema jurídico no está porque no se haya hecho el puente, es porque el contratista cobró la plata, pero que él no fue quien hizo la obra, sino que la obra la hizo otra persona, según la Fiscalía”.