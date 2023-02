Rodrigo Lara confirmó que quiere ser candidato a la Alcaldía de Bogotá para las elecciones de 2023

El 29 de octubre los colombianos saldrán a las calles para elegir a alcaldes, gobernadores y otros cargos de elección popular, por lo que los sonajeros han venido ampliándose en diferentes ciudades del país.

La lista de candidatos ha ido creciendo rápidamente y Bogotá sigue siendo la ciudad donde más aspiraciones políticas existen. Por ahora, hay unas 30 precandidaturas para la Alcaldía de la capital, aunque con el paso del tiempo ese número de irá reduciendo.

En todo ese panorama electoral, el expresidente de la Cámara Rodrigo Lara confirmó que tiene clara su intención de ser candidato a la Alcaldía, sobre todo por la crisis por la que está atravesando la ciudad.

Puente Aranda panorámica Bogotá - Foto: Guillermo Torres /Semana

“Lo estoy considerando seriamente, yo le debo mucho a Bogotá, yo fui presidente de la Cámara cuando fui representante a la Cámara por Bogotá, hemos trabajado en muchos temas, mis hijos nacen acá, viven acá, mi familia, mi hogar y veo a la ciudad sumida en una crisis muy profunda, en una crisis estructural y aquí se necesitan grandes consensos, aquí no se pueden trasladar las politizaciones ideológicas, porque aquí hay que resolver problemas prácticos”, dijo Lara.

El asunto de fondo es que Bogotá es el ejemplo perfecto de lo que acarrean las peleas políticas, por ejemplo, el Metro que no ha iniciado sus construcción por cuenta de los egos de varios dirigentes. En ese sentido, Lara señaló que ha tenido conversaciones con diferentes sectores políticos, pero aclaró que la decisión final dependerá de su familia.

Rodrigo Lara Restrepo. Bogotá, septiembre 21 de 2021. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Es una decisión personal difícil, yo salí del Congreso y arranqué de cero, monté una oficina de abogados, mi señora tiene una fábrica pequeña de ropa para niños y con eso vivimos y eso es un esfuerzo muy grande que implica truncarlo, frenar para volver a arrancar y lo tengo que consultar con mi esposa, con mis hijos, porque es una decisión dura”, dijo.

Al ser preguntado sobre la orientación política con la que se presentaría a las elecciones regionales, Lara no tiene problema en señalar que no está en los extremos, pero tampoco es tibio para la toma de decisiones: “Yo soy un liberal de filosofía y socialdemócrata en lo que tiene que ver con las políticas del Estado y en las oportunidades para la clase media y sectores populares, pero también creo que el Estado debe ser firme en materia de seguridad, yo viví de niño la violencia en carne propia y no quiero que ninguna persona viva lo que yo viví, así que yo frente a los violentos soy fuerte”.

Además, tiene la certeza de que el próximo alcalde de Bogotá debe lograr unir a diferentes sectores políticos para sacar a la ciudad adelante porque, de lo contrario, la capital seguirá con todos los problemas que han venido creciendo con el paso de los años: “Tengo la capacidad de generar consensos en la centro izquierda, en la derecha, tengo una gran relación con la Fuerza Pública, con los sectores de centro izquierda, con los sectores liberales y resolver los problemas de Bogotá implica que todos dejemos atrás las diferencias ideológicas, los problemas que tiene la ciudad no tienen color ideológico y el que llegue a manejar Bogotá con los mismos criterios, va a fracasar, es así de simple”.

Panorámica Bogotá. - Foto: Idiger

Rodrigo Lara estuvo acompañando este martes al presidente del Congreso, Roy Barreras, en el lanzamiento de su movimiento político llamado La Fuerza de la Paz donde anunció su intención de estar en la contienda electoral.

Sin embargo, la aspiración de Lara sería respalda por firmas, ya que quiere ser un candidato independiente que logre sumar apoyos de todos los sectores políticos para tener una candidatura sólida. La decisión final se anunciará en los próximos días.