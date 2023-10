“Ella no dijo que no”: presidente Petro afirmó que Claudia López había contemplado propuesta de metro subterráneo en la av. Caracas

De hecho, el mandatario afirmó que le hizo esa propuesta a Claudia López cuando él llegó a la Presidencia de Colombia y que ella no le cerró la puerta a la idea, no, al menos, en un comienzo.

“Nosotros queremos a la ciudad de Bogotá lo mismo que le propusimos a la alcaldesa y ella no dijo que no, en su momento, lo que pasa es que ella después... Pero ella no dijo que no. Con los estudios del metro elevado que todavía no llegan, se hace desde el occidente, donde está el parque de trenes; pasa hasta el centro, y antes de llegar al centro, donde se complica la ciudad, más o menos en la carrera 50, nosotros retomamos los estudios de metro subterráneo; se viene por la Caracas o por la 13, para devolverse hacia el occidente, que es la propuesta que siempre se ha hecho, para vincular a Suba con el metro”.